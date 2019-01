Bydlení podle znamení zvěrokruhu – 2. část: Jak si žijí vzdušná a vodní znamení

Nic na světě nepoví o člověku tolik, jako jeho byt. Hned při vstupu do předsíně bezchybně odlišíte pedanta od bohéma. Každý člověk má svůj vkus, každé astrologické znamení své priority.

Když se doma sejde víc znamení, z nichž každé má své představy, dejte hlavy dohromady a hledejte kompromis.

Znamení vzduchu

Blíženci: Milý a útulný chaos

Velké prostory, hodně světla a velká okna, to Blíženci vyhledávají. Autor: Shutterstock.com

Blíženec miluje jasné barvy a výrazné linie, ale zpravidla to můžete vidět jen v momentě, kdy si svůj byt čerstvě zařídil a ještě se nestihl zabydlet. Dbá na velké vzdušné prostory, velká okna s neomezeným přílivem světla, moderní a často industriální nábytek ve stejném prostředí. Proto si svůj byt často hledá v přestavěné továrně nebo jiném podobném objektu. Blíženci si potrpí na velké pracovní stoly s neodmyslitelným počítačem a velkou televizí, která je zásobuje novinkami z celého světa. Velké místo v jejich bytě zabírá knihovna, kde je k mání pestrá směs knížek z nejrůznějších oblastí, spousta časopisů i stolních her typu scrabble, s jejichž pomocí zahání nudu.

Váhy: Jejich byt je trochu koketní

Váhy milují ornamenty a obrazy často s přírodními motivy. Autor: Shutterstock.com

Vládcem Vah je stejně jako vládcem Býka Venuše, ale všechno, co zrozenci z těchto dvou znamení dělají, se od sebe liší. Zatímco byt Býka se zařizuje na dlouhou dobu a nábytkem opravdu masivním, byt, který obývá Váha, je tak trochu koketní. Váha dává přednost měkkým a chlupatým materiálům, čalouněným křeslům, malým stolečkům, u kterých se tak krásně pije káva a vyměňují se nejnovější klípky. Váha s oblibou sbírá cokoli malé, cenné, a ráda se svými sbírkami chlubí. Jako obrazy má ráda zátiší nebo klidné, nejlépe podzimní krajiny. Pokud si Váha může bydlení vybrat, dá přednost domku rozumných rozměrů s malou zahrádkou. V létě se pak ani moc nepozná, kde končí dům a kde začíná terasa, na kterou se na polovinu roku přesouvá soukromý i společenský život jak Váhy, tak i celé její rodiny.

Vodnář: Jednoduchost, účelnost a kvalita

Vodnáři nikdy neotročí svému bytu. Čím méně nábytku, tím snazší úklid je jejich heslo. Autor: Shutterstock.com

Vodnáři si svůj byt zařizují jednoduše, nábytku je v něm spíše méně než více, ale přesto plní všechno, co se od pohodlného bydlení vyžaduje. Vodnář má však perfektně zvládnuté veškeré vychytávky, které pomáhají zjednodušit úklid a údržbu domácnosti. Když na to má prostor a peníze, je z něj většinou milovník dokonale řemeslně zvládnutého funkcionalismu, kde není místo na zbytečnosti a lapače prachu. Miluje sklo a průhledné plasty, které používá nejen na stoly, ale i na židle a police. I při zařizování provizorních prostor si většinou našetří na jeden kvalitní designový kousek, který ho potom provází celým životem a který tvoří páteřní prvek pro zařizování každého dalšího bydlení.

Znamení vody

Rak: Miluje veteš a staré věci

Žádné jiné znamení netíhne tolik ke starým a historizujícím věcem jako Raci. Autor: Shutterstock.com

Máte-li doma starý šicí stroj nebo nábytek po babičce a potřebujete se jich zbavit, zavolejte Rakovi, jestli by se mu něco z toho nehodilo. Bude nadšený a upřímně vděčný. Rak je totiž znamení, které potřebuje k bydlení klid, pohodu a navíc pocit generačního propojení. A to mu staré věci po někom z rodiny poskytují. Jako vodní znamení Rak miluje bydlení spojené s vodou. Ideálně si tedy pořídí domek nebo aspoň chalupu blízko jezera, potoka, řeky, nebo má minimálně na zahradě studnu. Případně si k bytu alespoň pořídí akvárium. Rak má tendenci hromadit všechno, co ho osloví a co by se mu mohlo časem hodit. Mnozí lidé mají sice o jeho vkusu pochybnosti, ale přesto musí přiznat, že se v račím doupěti cítí skvěle.

Štír: Z obyčejného bytu neobyčejné místo

Jedině Štíři dokážou proměnit obyčejné věci v neobyčejné dekorativní prvky. Autor: Shutterstock.com

Štír je tak trochu tajuplné znamení, proto byste asi čekali, že takové bude i jeho obydlí. Ve chvíli, kdy vkročíte do normálního bytu, jste tak trochu zklamaní, ale rychle zjistíte, že tajemství je i tak dost. Štír umí vdechnout pocit tajemství i bytu, který je zařízený naprosto normálním nábytkem. Často i z obyčejných věcí, které byste vyhodili, dokáže vykouzlit půvabné dekorace nebo vybavení bytu. Štír miluje šero, proto v bytě často najdete závěsy, nejlépe purpurové, šedé nebo tmavomodré barvy, obrazy a další výzdoba se často vyznačuje motivy, v nichž důležitou roli hraje tma, noc a měsíc.

Ryby: Jako na mořských vlnách

V bytě Ryb se cítíte příjemně a měkce, jako byste se houpali na vlnkách moře. Autor: Shutterstock.com

Když si domov zařizuje Ryba a nikdo jí do toho nemluví, jde bezesporu o jedny z nejzajímavějších interiérů, ve kterých pobýváte. Z barev převažují ty, které připomínají vodní odstíny, tedy modrá, zelenkavá, tyrkysová. Jako vodní znamení má ráda volnost, proto její obydlí nebude přecpané nábytkem. Naopak čím méně, tím lépe.

Ryba potřebuje ke svému štěstí spoustu nejrůznějších přehozů, polštářů a doplňků, většinou s ezoterním poselstvím. Miluje koberce, květiny ve váze, bonsaje a kameny, které sbírá na všech místech, která navštíví, a pak si je vozí domů.