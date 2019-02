Jak vybavit malý dětský pokoj?

Bydlíte v malém panelákovém 3+1, máte dvě děti a nevíte, jak je obě vměstnat do malého dětského pokoje? I na malém prostoru se dají dělat zázraky, jen je potřeba při zařizování dětského pokoje trochu přemýšlet!

V každém dětském pokoji, a v tom malém obzvláště, je třeba důsledně dodržovat tzv. zónování čili rozdělení na zónu pro učení, hraní a odpočinek. Takže například postel by měla být co nejdále od pracovního stolu nebo alespoň opticky oddělená. Na dobře osvětleném a teplém místě je místo pro hry, zatímco klidová zóna, tedy prostor pro spaní, může být ve stinné části místnosti.

Fotogalerie Zdroj: dumazahrada.cz

Zvýšená postel

Zvýšené postele šetří v malém pokoji cenné místo. Vypadají lépe než klasické palandy, jsou dostupnější (dítě nepotřebuje zdolávat vysoké žebříky) a pod postele můžete umístit úložné prostory (skříňky, vysouvací zásuvky apod. podle nastavené výšky postele) nebo zde vytvořit místo na hraní.

Kompaktní stůl

Pro dvě děti je v malém pokoji výhodné spojit pracovní stoly do jediného, jehož kompaktní tvar šetří místo. Obzvláště pokud je pokoj dlouhý a úzký, je toto přímo ideální řešení. Důležité je, aby obě pracovní místa měla dostatek denního světla!

Úložný nábytek

Minimum místa, ale maximálně využito! Tady je postel ve výšce a pod ní jsou umístěné velké úložné prostory. Autor: Archiv firem

Pokud nedostačují prostory pod postelemi a zásuvky stolu, je vhodné do pokoje pořídit skříně na nohách, které opticky nezmenšují prostor. Také stojí za zvážení, zda neinvestovat do skříní na míru, které vhodně vyplní prostor, jenž by jinak zůstal nevyužitý. Je také dobré využívat více polic, nezapomeňte ani na závěsné poličky na odkládání knížek a drobností.

Dobré osvětlení

Do malého pokoje nelze volit nástropní svítidla s jedinou žárovkou, protože dítěti nikdy nemohou poskytnout dostatek světla pro hry, nebo později pro práci, učení a další aktivity. Lustry a lampy by měly být vybaveny alespoň dvěma žárovkami a rovněž dbejte na lampičky na pracovním stole. Navíc lehce přesvětlený prostor působí vždy větší.

Světlé barvy

Pokud je váš dětský pokojík opravdu malý, pak hned na začátku řekněte kategorické „ne“ tmavým barvám – tmavá ale neznamená výrazná, výrazným barvám dejte naopak zelenou, podporují tvořivost a podněcují děti k činnosti, minimálně v „hrací“ zóně. Ideální je volit nábytek ve světlých barvách a odstínech, a jako výrazné zvolit doplňky – kusový koberec, svítidla, dvířka u některých skříněk či zásuvek v kombinaci se světlými.