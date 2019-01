Jak vybrat židli k počítači?

Spousta z nás tráví velkou část dne prací za stolem u počítače, proto je důležité, aby židle, na které sedíme, byla opravdu kvalitní a splňovala určitá kritéria zdravého sezení.

Pokud pracujeme v kanceláři, může být těžké domluvit se s nadřízenými na nákupu kancelářských židlí, ale určitě můžeme ovlivnit alespoň to, jakou si vybereme, pokud pracujeme doma.

Kritérií, podle kterých si můžete vybírat vhodnou kancelářskou židli, je mnoho. Nejhorší je vybírat si židli jen podle ceny. Dležitou roli hraje výrobce, značka, design, záruka apod. Vždycky si ale dobře promyslete, jakou funkci bude židle doma splňovat: Budete ji používat jen občas, nebo denně na mnoho hodin? Bude stát v pracovně, nebo ji máte v obývacím pokoji, kde by měla ladit s ostatním nábytkem? Rozhodujte se podle několika pravidel:

Cena je důležitá, ale...

Nabídkla pracovních židlí je opravdu široká, stejně jako cenová škála, ve které se pohybujeme. Je fakt, že od velmi levných židlí nemůžeme čekat, že dlouho vydrží, ani velký komfort. Bohužel to ale ne vždy platí také naopak. Ani vysoká cena totiž jednoznačně nezaručí vysokou kvalitu. Dívejte se na kvalitu jednotlivých součástí a také na záruku, která je na židle garantována. Poskytuje se cca na 1/3 životnosti židle a při solidním výrobku by měla být asi 3 roky. Pokud vám záleží na pohodlí a židli budete používat opravdu dlouhodobě, spolehněte se raději na kvalitu materiálů a investujte do židle trochu víc peněz.

Co je to aktivní sezení

Abyste při dlouhém sezení alespoň trochu odlehčili páteři, je dobré měnit občas pozice – a právě to by vám dobrá pracovní židle měla umožnit. Měla by tedy být vhodně tvarovaná a vybavena nastavovacími mechanismy. Nastavitelná výška sedadla bývá dnes již samozřejmostí, u dražších modelů lze nastavit i výšku bederní opory, hloubku sezení (tedy vzdálenost opěradla od přední hrany sedadla), případně si můžete zvolit i nastavitelné područky (do výšky i do stran). Výška sedáku by měla být v rozmezí 40 až 50 cm tak, abyste při sezení měli nohy v kolenou ohnuté v tupém úhlu. Úhel opěradla by měl být takový, abyste byli při opření v mírném záklonu zhruba 5°. Výška opěradla by měla být přibližně taková, aby vám sahala pod lopatky nebo k ramenům těla.

Podnožka

Ideální jsou pětiramenné podnože s kolečky. Lépe se s nimi manipuluje, snadněji se můžete dsunout či přisunout podle potřeby a nemusíte neustále židli nadzvedávat, když potřebujete vstávat od stolu. U klasické pracovní židle či manažerského křesla je důležité, aby byla kolečka samobrzdicí – taková, která se zablokují, pokud na ně nepůsobí dostatečná hmotnost. Při vstávání tak židle neujede a nepoškodí nábytek, stejně se předejde i nepříjemným situacím při sedání. Materiál koleček si vyberte podle toho, jakou máte v místnosti podlahovou krytinu – tvrdá kolečka jsou vhodná pro měkké krytiny (koberec, linoleum) a měkká na tvrdé podlahy (dřevo, laminát, dlažba).