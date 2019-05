Multifunkční hrnec – skvělý pomocník, nebo přebytečný kus v kuchyni?

Chcete-li sobě a své rodině vařit zdravěji, úsporněji, co se týče času, a bez hromady nádobí, pak jedním z řešení je vyzkoušet multifunkční hrnec. Jak ale vybrat ten správný?

V současné hektické době mnozí z nás ocení různé šikovné kuchyňské pomocníky, kteří nám pomohou ušetřit čas, jehož se nám nedostává. A pokud ještě navíc můžeme získat kvalitní a zdravé jídlo, není nad čím váhat.

Multifunkční hrnce jsou skvělou volbou, protože cenově mohou být velmi přijatelné a zároveň je s nimi vaření téměř hračkou. Můžete je postavit, kam právě potřebujete, manipulace s nimi je velmi snadná stejně jako jejich mytí a údržba. Hrnce dokážou vařit, péct, fritovat, zapékat, smažit či vařit v páře. Některé funkce zvládají všechny hrnce stejně dobře, některé funkce jsou však ovlivněny tím, jak technologicky propracované přístroje jsou.

Přidejte všechny potřebné ingredience a hrnec už vaření zvládne sám. Zdroj: Shutterstock.com

Na trhu můžete vidět opravdu široký výběr hrnců v cenových relacích od 1200 Kč až do více než dvojnásobku, takže vybrat si může opravdu každý. Podle čeho se orientovat? Cena takového přístroje jistě hraje důležitou roli, neměla by však být jediným rozhodujícím faktorem. Mnohem důležitější je říct si, na co všechno budete hrnec používat, jaký způsob přípravy preferujete, pro kolik lidí budete vařit atd.

V jednotlivých přístrojích je velký rozdíl, co se týče přípravy jídel. Hlavní varné funkce zvládnou všechny hrnce, ale například vaření v páře, které je velmi zdravé, je zejména pro ty jednodušší a levnější varianty trochu problém. Naopak hrnce vyvinuté moderními technologiemi dokážou takto připravit skvělé pokrmy. Pokud tedy tento způsob vaření preferujete a zdravé vaření je pro vás prioritou, měli byste si raději připlatit a pořídit si “lepší” hrnec.

Pokud jste začátečník a s vařením v multifunkčním hrnci ještě nemáte zkušenost a chcete si jej vyzkoušet, pak můžete zpočátku zvolit levnější variantu, která zvládne základní vaření, dušení i pečení bez problémů a zároveň se velmi snadno ovládá. Manuály bývají v češtině a manipulace s přístrojem je jednoduchá právě i pro nezkušené. Rovněž údržba takových hrnců je velmi jednoduchá.

V hrnci můžete nejen vařit, ale také upéct skvělé buchty a koláče. Zdroj: Shutterstock.com

Pokud si chcete pořídit opravdu výkonný a mnohostranně využitelný přístroj, počítejte na začátku s vyšší investicí. Rovněž ovládání mnoha funkcí může být zpočátku komplikovanější a také bude třeba vyzkoušet více variant a kombinací, než najdete tu pravou. Pokud však překonáte počáteční obtíže, budete odměněni skvělými výsledky vaření či pečení. Další nespornou výhodou “chytřejších” přístrojů je jejich systém kontroly vaření, takže hrnec nemusíte neustále hlídat, jako je tomu v případě levnějších variant.

Některé hrnce nabízejí šest, některé až deset programů, proto je před nákupem dobré vyhodnotit, zda všechny programy opravdu budete potřebovat a využijete je. Zbytečně komplikované zacházení s přístrojem by vás mohlo odradit a nakonec byste měli v kuchyni další věc, která jen bez užitku zabírá místo ve skříňce. Také velikost hrnce by se měla odvíjet od toho, pro kolik členů rodiny vaříte.

Obecně můžeme říci, že vaření v multifunkčním hrnci má samá pozitiva, takže pokud se rozhodnete si nějakého takového pomocníka pořídit, jistě neprohloupíte.