Návštěva interiéru: I velký byt má své mouchy

Pojďme se podívat na rekonstruovaný byt, který vyřešil mnoho problémů z původního uspořádání. I když byl velký a prostorný, měl spoustu nesmyslů, které bylo třeba změnit.

Architekti z ateliéru RZLBD se dostali k rekonstrukci opravdu velkorysého bytu. Zabírá prakticky celou jednu část bytového domu. Byt o velikosti, jakou nemají ani některé domy. Jenže ten byt nebyl zrovna moc vlídný. Nebyl mnohdy ani prakticky obyvatelný tak, aby nerozčiloval své majitele. Nelogicky uspořádané místnosti v nezřejmých souvislostech byly seskládány tak, že každý musel poznat chyby. Příliš vzdálená jídelna od kuchyně, dveře, které se otevíraly proti sobě, takže se navzájem otloukaly, skříně umístěné tak, že zakrývaly průchody a znesnadňovaly pohyb, třetina bytu byla bez oken a jakéhokoli přirozeného světla. Byly tu ohromné komory a technické místnosti k ničemu.

A tak architekti udělali ráznou změnu. Co šlo vybourat, to vybourali a vytvořili logickou kompozici. Základem bytu je dlouhá chodba, z níž se vstupuje na obě strany do místností. Zcela logické uspořádání místností pak doplňují více otevřené prostory, díky kterým se světlo dostává až do zadní části. Obavy, že dlouhá chodba bude tmavá a příliš úzká, rozmělňují ohromné průchozí dveře s posuvnými dveřmi. Ve standardním případě jsou všechny otevřené, a chodba se tak stává součástí prostoru. Když někdo potřebuje soukromí, zavře za sebou posuvnou desku, a oddělí tak jen část místa bytu.

Interiér navíc hraje jen s omezeným množstvím barev. Základem je bílá, tmavé dřevo a žlutá. Tato kombinace se prolíná ve všech místnostech a společně s moderním pojetím designu dává prostředí jednotný ráz. Zajímavá je i sedačka, která je dělitelná a můžou se z ní sestavit i různé tvary.