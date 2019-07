Zrcadlo v koupelně: Drobnost, na které záleží

Zařizování koupelny je vzrušující záležitost. Během procesu se nemůžete dočkat, až se budete válet v té pečlivě vybrané vaně a mýt si ruce v tom oslnivém designovém umyvadélku. Přitom ale prvním předmětem, které vaše oči při příchodu do koupelny podvědomě vyhledají, je zrcadlo. Pokud tam ještě není, jste celí nesví. Bez zrcadla to prostě nejde.

Tvar a velikost zrcadla přirozeně přizpůsobíme místu na stěně a celkovému stylu koupelny. Důležitá je však výška, ve které bude zavěšeno. Vyšší pánové by se při pohledu do zrcadla neměli hrbit, na druhé straně by do něj měly vidět i osoby menšího vzrůstu a děti. Pro spokojenost celé rodiny je proto lepší vybírat vyšší modely a ukotvit je o něco níže.

Určitě jste si všimli, že v některých zrcadlech vypadáte lépe než v jiných. Za tyto odlišnosti nemůže ani váš momentální vzhled, ani samo zrcadlo, nýbrž světlo, které je zrcadlem odráženo. Nejpřirozenější obraz poskytne zrcadlo umístěné v koupelně, kam proniká denní světlo oknem. V panelákových jádrech, kde musíme i za bílého dne svítit, abychom tu viděli na krok, je třeba osvětlení koupelny dobře zvážit. Ostrá zářivka nad zrcadlem z vás učiní bledého upíra, pouhé hlavní světlo na stropě zase zpravidla nepostačí k tomu, aby si žena nanesla pečlivě make-up nebo vytrhala obočí.

Decentním doplňkovým osvětlením mohou být bodová světla umístěná nad horním okrajem zrcadla, dnes už ale bez problémů seženete i taková zrcadla, která v sobě mají světla přímo zabudovaná. Do moderních koupelen pronikají také modely s dalšími chytrými prvky - pořídit se dají zrcadla s integrovanými hodinami, rádiem nebo s topnou fólií proti zamlžení. Dostáváme se do doby, kdy přijdeme ráno do koupelny, a zrcadlo nám sdělí předpověď počasí.

Klasickým zrcadlům bez technických vymožeností přesto ještě zdaleka neodzvonilo. Dokonce se vrátila do módy zrcadla s rámy, která potírají minimalistickou nudu a přidávají koupelně na osobitosti. Zrcadlo vůbec nemusí být nenápadné, naopak se může stát designovým doplňkem, který budete hrdě ukazovat návštěvám stejně jako to úžasné nové umyvadlo.