Návrh na přání: 3 varianty uspořádání malé kuchyně a jídelny

O návrh kuchyně a jídelny nás tentokrát požádala paní Kolodějová, jejíž domek je teprve ve fázi stavby. To je nejvyšší čas zvážit, jak prostor uspořádat, vybavit a barevně sladit, aby vše vyhovovalo nejen majitelčiným přáním, ale aby byla samotná kuchyně praktická a příjemně se v ní vařilo.

Paní Kolodějová si přeje naplánovat budoucí kuchyni, přičemž se nachází v etapě hrubé stavby. Ideální. Máme tady velice malý prostor, zřejmě tedy půjde celkově o menší dům. A kruhovitý výběžek patrně pro jídelnu. Naštěstí je dost velký, aby se do něj vešel stůl, což není úplně obvyklé.

V prvních dvou návrzích se přizpůsobuji prostoru.

Praktický standard

V malém prostoru je potřeba využít každý centimetr, proto využívám horní hrany oken jako horní linie vysokých i nástěnných skříněk. Blok vysokých skříní je objemný, ale je tu docela málo pracovní plochy. Vzniká taková „paneláková“ kuchyně, která bude pro zlost. Když bude třeba připravit větší večeři či upéct cukroví, nezbude než využít jídelního stolu. Barevně ladím standardně – bílá, tmavý dekor dřeva, měním barvy dlažby pro barevnou představu. Bílá a lesk prostor zvětší a projasní, dřevo zútulní, dlažba je praktická…

Prostornější i veselejší

Prostornější kuchyňská kolegyně by vyžadovala přesun vysokých skříní na pomezí kuchyně a obývací zóny, kde ale nemusí působit rušivě, pokud bude náležitě vyladěna s ostatním vybavením. Samotná linka tu je už velmi dostačující, jde o U, kdy strana pod oknem je mělčí a pouze skladovací, odkládací. Díky velkorysejšímu provedení není již třeba natlačit skříňky jednu na druhou a můžeme si mírně pohrát se zajímavým zavěšením horizontálních skříní. Nevýhodou samozřejmě je větší vzdálenost k troubě i lednici. Kompromisu se nevyhneme…

Bez příčky a s ostrůvkem

Třetí linka pod heslem „pryč s tou tenkou zdí“ otevírá prostor. Nevím, jestli majitelé trvají na oddělení, nebo zda to byla prostě součást projektu, ale ta tenká stěna tam skutečně nemusí být. Otevře kuchyni veliký prostor, z něhož ale ubere jen pár centimetrů. Tady jsem použila poloostrůvkovou variantu, která je zasazena do bloku vysokých skříní. Od okna lednice, trouba, pak linka otočená k hostům, nikoli zády. Samozřejmě světlo v zádech – ale je to tady málo? Výhodou těchto hlubokých skříněk je spousta odkládacího místa, takže nejsme ochuzeni o pracovní plochu. Kuchyně představuje neutrální podklad pro jakékoli barevné ladění.

