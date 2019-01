Čtyři varianty minikuchyňky v baťovském čtvrtdomku

Paní Patáková ze Zlína připravila naší návrhářce opravdový designérský oříšek: chtěla by poradit s úpravou kuchyně o velikosti 1,7 metru na dva metry s dvěma dveřmi a kotlem. Podaří se návrhářce Petře vymyslet funkční kuchyňku?

Téměř celý svůj život žiji ve Zlíně, z toho půl století v baťovském čtvrtdomku. Čtvrtdomek je dům se čtyřmi byty. Přesněji řečeno pidibyty, 3+1 o 65 metrech čtverečních, které byly postavené v roce 1920. A já bych chtěla opravit kuchyň. No, dá-li se místnůstce metr sedmdesát krát dva metry deset, do níž se musí navíc vejít dvoje dveře, okno, plynový kotel, a s různými výklenky, komínem a trubkami táhnoucími se po všech stěnách ještě říkat kuchyně… Mezera mezi linkou a na druhé straně lednicí a sporákem je tak akorát, aby se tam vešel člověk, a to ještě jen pokud sfoukne břicho. Přikládám pár fotek a plánky – jak místnosti, tak rozvodů.

Autor: Oficiální zdroj Kuchyň sousedí s obývákem a prochází se jí do koupelny. Na bourání jakékoliv zdi, ani té mezi kuchyní a obývákem, se necítím, ačkoliv někteří sousedé to při rekonstrukci udělali. Uspořádání obývák + kk mně osobně nevyhovuje, jsem zvyklá na kuchyň oddělenou. Co se týče rozvodů, se starými původními rozvody bych také nerada hýbala, ale pokud by to nebylo o mnoho a výrazně pomohlo věci, nechám se přemluvit.

Informace a požadavky bodově:

Sporák mám plynový, s elektrickou troubou, bílý – prosím zachovat, je poměrně nový.

Digestoř v současnosti v kuchyni žádná není, nechci ani do nové, nahradí ji okno (a potřebuji maximum úložného prostoru).

Lednici mám také bílou, výška 165 cm, můžu koupit i novou (např. vestavěnou), ale nechtěla bych o moc menší. Určitě ne jen tu pod linku, ta by mi nestačila, chci se samostatným mrazákem.

Ráda bych, aby vhodné místo v nové kuchyni našla i mikrovlnná trouba (je bílá), která je v současnosti na lednici.

Plynový kotel (pro topení a ohřev vody) o rozměrech 460 (š) x 760 (v) x 250 (h) je třeba na kraji kuchyně zachovat, jak kvůli rozvodům, tak kvůli nemožnosti umístit jej v bytě jinam. Ale protože visí na stěně (dolní hrana je ve výšce 1220 nad podlahou), doufám, že pod ním bude moc být pracovní plocha (jen vzadu i za dolními skříňkami je třeba myslet na vedení trubek, které jsou do hloubky 12 cm a ve výšce viz plánek) a možná i samotný kotel by bylo možno zakrýt nějakými dvířky.

Okno v současné kuchyni nejde kvůli horním skříňkám otevírat – ráda bych, aby tomu tak v nové kuchyni nebylo.

Barva – spíš světlá, i kvůli těsnému prostoru, ráda bych si např. pak vymalovala na barevnou, mám ráda meruňkovou.

Zeď (označená A) jsou cihly o tloušťce 15 cm. Nejsem si jistá, zda to unese vůbec horní skříňky (v současnosti je kredenc v jednom kuse, takže se nic nevěšelo).

Osvětlení – v současnosti je pouze nahoře jedna velká zářivka, chci si koupit svítidlo nové, modernější a také chci osvětlení pod horní skříňky.

Podlahu plánuji do kuchyně novou, asi linoleum, design nechám na návrháři.

Zeď mezi kuchyní a obývákem bych raději nebourala, případně jen kousek či výklenek či okno, pokud by to něčemu pomohlo.

Úložného prostoru bych ráda měla co nejvíc, co prostor dovolí. Líbí se mi, když jsou horní skříňky až do stropu (drobná komplikace – dvířka pro údržbu pod vývodem komínu musí být nějak přístupná). Také prosím o navržení různých polic na vhodná místa, např. mezi dveře do koupelny a plynový kotel.

Co se týče výšky linky, jsem standardní výšky, ani malá, ani velká. Protože parapet okna je ve výšce 87 cm, možná by bylo vhodné to srovnat.

S myčkou nepočítám, že by se do mé kuchyňky vešla. I když bych se nezlobila :)

Už předem obdivuji návrháře, který dokáže v tomto prostoru za těchto podmínek vykouzlit opravdovou kuchyni. Přesto se jako nenapravitelná optimistka nezřízeně těším na moment, kdy do nové ergonomicky přínosné smetanově bílé kuchyně poprvé vstoupím a začnu vařit. Moc děkuji, pokud mou kuchyň vyberete a něco mi navrhnete.

Marie Patáková ze Zlína

Rady odborníka

Autor: Oficiální zdroj Tato kuchyňka je opravdový návrhářský oříšek. Malinký prostor s oknem, do kterého vedou dvoje dveře a navíc je zde umístěný kotel. Majitelka je zřejmě starší paní, která se nechce pouštět do náročné rekonstrukce. Původní stav, ve kterém byla umístěna kuchyňská linka s protilehlým sporákem a chladničkou, je naprosto nevyhovující, neboť prostor mezi nimi je pouhých 45 cm.

Snažila jsem se vymyslet čtyři funkční varianty, ovšem za stávajícího stavu ani jedna není úplně 100%. Nedostatečnou pracovní plochu jsem alespoň trochu zvětšila mobilním stolkem o šířce 90 cm. V tomto prostoru je rozhodně nutné využít zakázkovou výrobu kuchyně na míru.

Pokud by si takový prostor chtěli upravit mladší lidé, kteří by se náročnější rekonstrukce nebáli, rozhodně bych ji doporučila. Prostoru by prospěla úprava instalací, které vedou po zdi a ubírají drahocenné centimetry. Kotel by se dal možná umístit do nějaké komory, nebo koupelny. A samozřejmě nejideálnější by bylo probourat zeď do obývacího pokoje a kuchyňku s ním propojit. Určitě bude třeba roztahat nové vedení elektřiny pro osvětlení, které by bylo třeba vyřešit lépe než nyní, např. osvětlení pod horní skříňky, závěsné osvětlení nad mobilní stůl a ještě centrální osvětlení kuchyně.

Varianta A: Ve světlém dřevě

V první variantě jsem použila světlý dekor dřeva na korpusy a pracovní desku, čela skříněk woodline krémová. Pracovní deska je také ve světlém dekoru dřeva. Chybějící pracovní plochu nahrazuje mobilní pracovní stůl.

Výhody: Prostor uprostřed kuchyně, snadná dostupnost všeho potřebného.

Prostor uprostřed kuchyně, snadná dostupnost všeho potřebného. Nevýhody: Malá pracovní plocha, volně stojící spotřebiče zabírají hodně místa.

Varianta B: Třešeň s krémovými dvířky

Druhá varianta je řešena korpusy v dekoru třešně a krémovými dvířky. Dispozičně je velice podobná první variantě. Chybějící pracovní plochu i zde nahrazuje mobilní pracovní stůl.

Výhody: Stejně jako u předchozího návrhu.

Stejně jako u předchozího návrhu. Nevýhody: Nevýhoda opět volně stojící spotřebiče. Také rohová skříňka se dřezem je špatně využitelná.

Varianta C: Veselá oranžová

Třetí varianta je veselou kombinací bílé kuchyně a oranžové podlahy s meruňkovou na stěnách - oblíbenou barvou majitelky. Tato varianta se mi líbí dispozičně nejvíce. Použila jsem dle mého názoru vhodnější vestavěné spotřebiče.

Výhody: Nejvíce úložného prostoru i pracovní plochy.

Nejvíce úložného prostoru i pracovní plochy. Nevýhody: Menší prostor mezi oběma stranami kuchyňské linky.

Varianta D: Bílá s olší

Čtvrtá varianta je znovu v bílé barvě, tentokrát v kombinaci s pracovní deskou a soklem ve světlém dekoru olše. Dispozičně je kuchyně řešena do malého „L“ka, mobilní stůl vypomáhá další pracovní plochou. Vestavěná trouba by mohla být také kompaktní v kombinaci s mikrovlnnou.

Výhody: Vestavěné spotřebiče ušetří místo.

Vestavěné spotřebiče ušetří místo. Nevýhody: Opět malá pracovní plocha

Text a obrázky: Petra Kolaříková www.design-domova.cz