Tady strávil mládí Donald Trump

Donald Trump, nový prezident USA, nebyl vždy miliardářem. Neměl v New Yorku mrakodrap a nejezdil těmi nejdražšími vozy. V New Yorku se narodil a mládí strávil v tomto malém cihlovém domě.

To, co předá Donald Trump svým dětem a vnoučatům, se nedá naprosto srovnávat s tím, v čem vyrůstal jako malý kluk. Obyčejný dům v Queensu ani nevypadá na to, že se v něm narodil jeden z nejbohatších mužů planety a dnes také prezident USA.

Fotogalerie

Dvoupatrový cihlový dům postavil realitní podnikatel v roce 1940. Je to úplně obyčejný dům, ve kterém bydlel se svými rodiči i dalšími čtyřmi sourozenci. Bydleli zde až do jeho čtyř let, kdy se přestěhovali do domu většího.

Jak dům původně vypadal uvnitř, už nepoznáte. Za ty roky se samozřejmě výrazně proměnil. Koncept zůstal ale stejný – dům o podlahové ploše 334 m² se zahradou a garáží. Nedávno byl dům nabízen na prodej. Původně za něj chtěl majitel skoro 40 milionů korun. Jelikož však tato nabídka byla přemrštěná, zlevnil o polovinu. Za tuto cenu se již dům prodal.

