Justin Timberlake koupil pro svou rodinu nový byt na Manhattanu!

Kariéra popové hvězdy je v plném rozkvětu, ale Justin nezapomíná ani na svoje nejbližší, a proto koupil pro svoji rodinku byt v centru Manhattanu za 18 milionů dolarů. Měl opravdu štěstí, protože původní cena bytu byla dvojnásobná!

Byt o rozloze 5704 metrů má dvě obrovské terasy o rozloze 85 metrů čtverečních s nádherným výhledem na centrum New Yorku, garáž a výtah vedoucí přímo do bytu. Ten se rozkládá na třech poschodích a jeho rozlohu vyplňují čtyři ložnice se čtyřmi koupelnami a velká společenská zóna tvořená kuchyní, jídelnou, mediální místností, studovnou a obývacím pokojem s otevřeným krbem. Kuchyně je samozřejmě profesionálně vybavena kvalitními spotřebiči a měla by z ní radost zřejmě každá žena.

Celý byt je díky obrovským oknům nahrazujícím celé stěny nádherně prosluněn, kromě toho je díky bílé výmalbě a světle laděnému nábytku opticky velmi vzdušný a příjemný.

36letý zpěvák se do bytu bude stěhovat se svou manželkou, 34letou Jessicou Biel a jejich dvouletým synkem Silasem Randallem Timberlakem.