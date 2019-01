Česká architektura: Z chaty krásný dům

Přestavba víkendové chaty na rodinný dům je v Čechách celkem obvyklá věc. Jenže ne vždy to funguje. Bohužel ne vždy totiž investor pochopí, že trvalé bydlení potřebuje něco jiného než chata. Pojďme se podívat na zajímavý návrh rekonstrukce chaty na moderní rodinný dům.

Stávající dům je složený ze dvou částí – maličkého přístřešku u vchodu do domu a dvou samostatných částí domu se sedlovou střechou, které mají dohromady asi 95 m2.

Problémů u domu je hned několik. Například vstup je v současné době řešen tak, že je na špatném konci domu. Stejně tak je nevhodně řešené členění vnitřních prostor, protože jde vlastně o dva na sobě nezávislé objekty. Dům je navíc napojen pouze na elektřinu, na pozemku je studna, ale zatím s nevyhovující vodou. Stropy v domě mají světlou výšku 2,3 metru, což by přestavba měla změnit na 2,5 metru.

Současný stav objektu Zdroj: Projektstudio

Návrh autorů z Projektstudia, které dostalo zakázku na starost, rozvíjí plán tak, že stávající objekty spojí a přidá k nim třetí. Objekty jsou vzhledem k pozemku mimoúrovňové, a tak budou propojeny vnitřním schodištěm. Mimoúrovňové napojení je využito i k průhledům z jídelny do pracovny a z nejvyššího patra do obývacího pokoje apod.

Ve spodní části je možné vejít z haly a průchozí spižírny do obytné části domu – obývacího pokoje a kuchyně. Z nich je možné vstoupit na jídelní terasu, která je postavena kolem skruže současné studny. Plán s ní vtipně počítá, když ji po doplnění deskou využívá jako velký jídelní stůl.

Po mírném vnitřním schodišti je možné dojít do pracovny, ložnice, koupelny i technické místnosti s prádelnou. Pracovnu a ložnici propojuje odpočinková terasa orientovaná na východ.

Zdroj: Projektstudio

V patře je pak dětský pokoj s koupelnou. Z této části lze shlédnout přes prosklenou stěnu do obývacího pokoje, který je převýšený přes dvě patra. V další části horního patra je další ložnice, tentokrát pro hosty. Vzhledem k její menší využitelnosti je průchozí do místnosti domácích prací.

Výsledek působí velmi kompaktně. Zcela využívá stávající dům, jen ho rekonstruuje, tudíž šetří zdroje jak přírodní, tak finanční. Přístavba třetího parteru pak doplňuje prostorové potřeby majitelů pro jejich tříčlennou rodinu, ale nijak přehnaně. Neznásilňuje okolí, prostě moderním jazykem říká to samé, co dosud – o životě na tomto místě v sepětí s přírodou, bez velkých nároků, ekologicky (vždyť dům by měl být vytápěn a řízen elektronicky a tedy i velmi ekonomicky) a ekonomicky.

Pokud chcete vidět další dům z dílny Projektstudia, najdete jej v právě nabízeném čísle 6/16 časopisu DŮM&ZAHRADA. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne@astrosat.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459. Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu dle tarifu mobilního operátora.

Projektstudio

Více než 20 let se zaměřuje na zpracování a dodávku veškerých projekčních prací souvisejících s investiční činností. Široký tým se skládá ze zkušených profesionálů z oblastí architektury, stavebního inženýrství, designu a grafiky. Vytváří koncepce projektů, založené na přáních, potřebách a pocitech klientů, které jsou následně přeneseny do požadovaných výstupů a realizací dle přání zákazníka. Vše v souladu s přírodou a ekologií.

www.projektstudio.cz