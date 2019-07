Běloskvoucí snění nad Mulholland Drive

Jsou prázdniny, tak se zasníme. Půjdeme se projít nad legendárním Mulholland Drive v Los Angeles, kde už od roku 1961 stojí dům s nádherným výhledem. Ten prošel kompletní rekonstrukcí a je z něj běloskvoucí perla.

Nebudeme tentokrát procházet novým domem. Stejně jako nemůžeme říct, že tahle rekonstrukce zcela změnila charakter domu. Nikoliv. Tohle je citlivá rekonstrukce, která posunula dům z roku 1961 o šedesát let dopředu co do kvality materiálů, technologií a funkčnosti. Ale stále to je ten samý dům, který z výšky shlíží na Mulholland Drive.

Fotogalerie

Co praští do očí jako první, je jeho zářivá bílá barva a obloukovitý bazén. Mramor, bílá stěrka, bílé rámy posuvných oken. Vše v bílé. Vše doplňuje modrá voda a skla. Interiér je také zaměřený na bílou, kde pak vystupují výrazně detaily v jiné barvě či materiálu, jako je zeleno-šedým mramorem obložený krb, umělecká díla, světlounce pistáciová kuchyně nebo koupelna s dřevěnými paravány.