Světová architektura: Španělský sen

Co byste řekli výletu do Cantabrie? Konkrétně do oblasti Valle del Miera, hornatého místa se spoustou pramenů, zelenými stráněmi a nádherným víkendovým domkem s ještě nádhernějšími výhledy.

Pokud jste si řekli, že to by stálo za to, pak s námi pojďte. Tenhle dům je totiž opravdu úžasný. Nejdřív se podíváme do historie. Laura Alvarez nám to pěkně všechno sama poví.

„Vyrůstala jsem na severu Španělska jen kousek od této oblasti. Je to tedy místo plné vzpomínek na mou rodinu a mě, jak si společně užíváme přírodu. Tenhle region má mnoho věcí, které vždycky hledám: hory, moře, přírodní parky, turistiku, klid, kulturu a bohatou gastronomii. Ale vždycky jsem cítila, že tohle je to správné místo pro život. Místo, kde se cítíte dobře. Ale protože jsem to správné místo ještě nenašla, tak jsem si řekla, že bude asi víc lidí na světě, kteří o tomto světě nevědí. A tak ho musím objevit já, abych tam byla sama. A tak jsem si ho vysnila, namalovala, v duchu vymodelovala, abych tam mohla žít sama i s přáteli. A jelikož jsem sama architektkou, tak to všechno začalo.“

Stav před rekonstrukcí a po ní:

Foto: David Montero Autor: Oficiální zdroj Foto: David Montero Autor: Oficiální zdroj

Ve Valle del Miera objevila zbytky místního typického domu Pasiego (Cabana Pasiega). S úžasným výhledem do údolí, s vlastním pramenem vody… S úctou, ohledem na přírodu a historii tak Laura Alvarez přetvořila ruiny k obrazu svému. Využila místní materiál, který se povaloval kolem, nebo ten, který je pouze z okolních zdrojů. Vytvořila nádherný pasivní dům, který je vyhřívaný tepelným čerpadlem s podlahovým vytápěním. Na každé straně jsou velká okna, která zajišťují dostatek přístupu světla do domu. Pokud je příliš slunce, zavřou se posuvná vrata, a prostor se tak osvětluje jen z druhé strany, kde slunce nepálí. Ostatně jsme v Cantabrii, tohle je oblast spíš horská a žádná šílená horka tu nejsou.

Fotogalerie

Uvnitř je ve středu jeden centrální prostor společenský a pak tu najdeme dvě ložnice s variabilním uspořádáním. Můžou tu bydlet dva dospělí a dvě děti, nebo se zde mohou ubytovat návštěvy. Všichni si plnými doušky vychutnávají přírodu, pohodu a ticho.