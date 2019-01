Na bojlerech a tepelných čerpadlech hledejte energetické štítky

Od 26. září musí být všechny bojlery, tepelná čerpadla a elektrické kotle označeny energetickým štítkem. Z něj pak vyčtete, jak moc je tento spotřebič účinný.

Štítkování spotřebičů určených pro vytápění a ohřev vody energetickými štítky je součástí velké změny, kterou přichystala Evropská unie v rámci nařízení o takzvaném ekodesignu, tedy konkrétně směrnici 2009/125/EU. Cílem je snižovat spotřebu energie a zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů. Toto nařízení je také o tom, že se od tohoto data nesmí uvádět na trh nekondenzační plynové kotle napojené do komína, s výjimkou kotlů s výkonem do 10 kW určených k vytápění a kotlů s výkonem do 30 kW s průtokovým ohřevem teplé vody. Zakázané jsou také nekondenzační plynové kotle v provedení turbo, u kterých je zajištěn odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou. O tomto tématu jsme již psali v jiném článku.

My se ale dnes zaměříme na nové štítkování elektrických otopných systémů na ohřev vody. Energetické štítky dnes mají už mnohé výrobky – od ledniček přes pračky až po žárovky a pneumatiky. Jde o to, aby zákazník na první pohled viděl, jaké energetické nároky má ten který výrobek a aby bylo jasné, kolik ho bude stát provoz.

Energetické štítky přinesou snadnější orientaci v široké nabídce ohřívačů vody i tepelných čerpadel. Zákazníci si tak budou moci lehce u jednotlivých výrobků porovnat hodnoty roční energetické spotřeby, hladiny akustického výkonu a třídu energetické účinnosti.

„Kromě energetické třídy zákazníkům doporučujeme sledovat zejména roční spotřebu elektrické energie. Ta totiž odhalí rozdíly v očekávaných ročních nákladech na provoz výrobku,“ doplňuje Karel Pacourek, generální ředitel Družstevních závodů Dražice. Například ohřívač vody OKCE 125 v energetické třídě účinnosti C má roční spotřebu 1409 kWh. Model OKHE 125 v provedení SMART dosahuje už energetické třídy B a jeho roční spotřeba je pouhých 1255 kWh. Z porovnání těchto výrobků, které navíc fungují v nízkém tarifu HDO, vychází úspora nákladů za 10 let provozu na 14 800 Kč (při započtení vyšší pořizovací ceny cca o 1 800 Kč v případě modelu SMART a při započtení 3% meziročního nárůstu cen energií).

Co najdeme na energetickém štítku:

Energetické štítky pro tyto účely mají celkem jednoduché znázornění, které na rozdíl od jiných kategorií štítků není zavaleno daty. Štítek, který zveřejňujeme dole, pak může být ještě navíc doplněn u tepelných čerpadel piktogramem Evropy se třemi klimatickými zónami, kde je následně vyznačeno jeho použití.

Jméno výrobce a název výrobku

M = zátěžový profil

B = energetická třída účinnosti

15 dB = hladina akustického výkonu

1255 kWh/annum = roční spotřeba elektrické energie

Obrázek s penězi je uveden ve chvíli, může-li výrobek pracovat pouze v době mimo špičku

To je teprve začátek

Podzimní opatření je prvním, které bojlery a tepelná čerpadla čeká. Na základě nařízení Evropské komise se budou třídy energetické účinnosti dále zpřísňovat. Už za dva roky budou zvýšeny minimální podmínky pro dosažení jednotlivých stupňů energetické účinnosti elektronických, zásobníkových a kombinovaných ohřívačů vody. Sezonní účinnost vytápění nově uváděných tepelných čerpadel na trh musí být od 26. září 2017 nejméně 110 %.