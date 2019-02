Problémy při koupi domu: Vlhkost, kterou si způsobujeme sami

Při prohlídce domu se setkávám s vlhkostí přímo v místnostech, i když dům od základů vlhký není. Jak je to možné?

Důvodem je vlhký provoz v domácnosti, praní, vaření, voda v akváriu. Vodní pára se sráží na zdech, různých předmětech v bytě a začínají se množit plísně. Provoz v domácnosti je v současnosti také daleko vlhčí než provoz v domácnostech našich babiček. Situace se ještě zhorší, když jsou vyměněna původní okna za nová velmi těsná. Stará okna totiž propouštěla vzduch, a vlhkost tak z domu odcházela. Nová okna vlhkost nepropouští. Vrhněme se tedy rovnou na otázku: Co s tím?

Co s vlhkostí v chladných koutech

Stěny v rozích místností jsou chladnější, zvlášť ty, které přiléhají k venkovní fasádě, a tak se zde víc sráží vlhkost. Proto je třeba povrch stěn v rozích zahřát a snížit vlhkost vzduchu v místnostech. Zeď ohřejete zateplením fasády (nejlépe zvenčí), střechy a podlahy. Vzduch vysušíte pravidelným větráním, buď ručně, nebo rekuperací. Ani větrání nepomůže, pokud bude v rohu místnosti stát mohutná skříň, proto skříně odsuňte a nechte u zdi větrací mezeru.

Mohlo by vás zajímat Problémy při koupi domu: Vlhkost zvenčí Většina starších domů, které posuzuji, je vlhká. Vlhkost ale ve zrekonstruovaném domě nechceme. Doprovázejí ji totiž plísně a dřevokazné houby.

Vlhkost kolem oken

Autor: Thinkstockphotos.com Dalším místem, kde se vlhkost sráží, jsou okna. Částečně jim pomůžete již zmíněným zateplením nebo pravidelným větráním. Při montáži je třeba okno opatřit po obvodě mezi okenním rámem a zdí těsnicími páskami. Ty jsou povinné, ale montážní firmy je často neinstalují, aby byla okna v cenových nabídkách levnější. Mezerami kolem oken, pokud nejsou těsněné, totiž proudí do místností chladný vzduch, ten ochlazuje prostor kolem oken, kde se vlhkost sráží. Vzduchu není dost, aby místnost vyvětral, ale dost na to, aby zapříčinil ochlazování kolem oken.

Střídavé topení

Topí se v domě jen v některých místnostech? Když z vytápěné místnosti otevřete dveře do nevytápěné, dostane se do ní teplý vlhký vzduch, který se v chladné místnosti sráží na stěnách. Ušetří se tak malé peníze za topení, ale zároveň se tím poškodí ostatní prostory v domě. Stejný problém nastane v létě, když se do chladných místností v domě dostane teplý venkovní vzduch a vlhkost se začne srážet na zdech.

Shrnutí

Ne všechna vlhkost, kterou vidíte na zdech v domě, který se chystáte koupit, vzlíná ze země, často ji způsobili i předchozí obyvatelé. Takové vlhkosti se dokážete zbavit daleko snáze než vlhkosti ze země, ale naopak utěsněním domu můžete situaci radikálně zhoršit.

Autor: Oficiální zdroj

Autorem článku je Ing. Martin Perlík, stavební inženýr, autor knihy Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů. Recenze knihy zde.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com