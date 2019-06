Jak si připravit byt na stará kolena? Odstraňte prahy a upravte chodby

Člen rodiny s omezenou pohyblivostí nebo dokonce nepohyblivý či na vozíku znamená ohromný problém i pro bydlení. Naše čtenářka Radka nám napsala svůj příběh a žádost o radu, jak by mohla uzpůsobit svůj dům pro manžela, který je po nehodě upoután na invalidní vozík.

Paní Radka nám poslala do redakce mail, v němž nás žádá o radu s úpravou domu, který si s manželem před lety pořídili, a minulý rok začali s rekonstrukcí. „Manžel však dva měsíce po začátku rekonstrukcí, kdy dům měl vybouraná okna i dveře, kotel i topení, havaroval v autě. Z původně banální nehody se nakonec vyklubaly vleklé zdravotní komplikace, které skončily tak, že dnes je upoután na invalidní vozík,“ píše paní Radka. V mailu také popisuje, jak dům musela „zakonzervovat“ s pomocí svého tchána a kamarádů a nyní žijí s manželem v domě, který je stále z části stavbou. To nejtěžší období však přečkali a nyní se s manželem Janem rozhodli, že když už je dům rozestavěný, upraví ho tak, aby byl použitelný pro vozíčkáře. „I v tom zlém jsme měli vlastně trochu štěstí,“ píše paní Radka.

Nás se ptá, jak takový dům upravit. Co bychom jim poradili. Na co nezapomenout a kde hledat pomoc. Naše rady nejsou jen pro Radku a jejího manžela, ale pro všechny, kteří chtějí upravit bydlení, aby se v něm mohli dobře pohybovat i na stará kolena nebo když už se nedokážou tak dobře hýbat.

Tuto problematiku jsme už docela podrobně na našich stránkách probírali. Například ZDE jsme nabídli výběr ze stavebních předpisů, norem a zákonů, které pro danou problematiku máme. Také tu je i návrh na zajímavou a užitečnou knížku.

Ty úplně nejzákladnější informace pak jsou asi tyto:

Vozíčkář dokáže překonat práh, ale tak do výšky 2 cm.

Nakloněné rampy jsou sice dobré pro vjezd do domu, ale každá další nakloněná rovina je nebezpečím pro samovolné rozjetí vozíku.

Dveře by měly mít světlou šířku minimálně 90 cm. Je třeba si uvědomit, že některé dveře svou konstrukcí nechávají křídlo příliš vystrčené do otvoru.

Chodby musí být minimálně 120 cm široké. Ano, vozíčkář projede i užší chodbou, ale neotočí se v ní.

Prostor pro otočení vozíku je kruh o průměru minimálně 150 cm.

Parapety oken by měly být maximálně ve výšce 70 cm nad podlahou.

Je třeba myslet i na snížení vypínačů a ovladačů třeba kuchyňských spotřebičů.

Většina nábytku by měla být uzpůsobena tak, aby mohl vozíčkář pod něj zajet nohama (například kuchyňská linka).

Kde to jde, instalujte pomocná madla. Především na toaletě, v koupelně, ale i v obtížných rozích, u prahů apod.

Lidí, jako je paní Radka a její manžel Jan, je v České republice mnoho. Stane se to během okamžiku. My manželskému páru posíláme mailem i spoustu velmi podrobných rad a přejeme, ať se jejich situace zlepší. Paní Radka závěrem svého mailu nechává zaznít optimistickou tečku: „I když chceme dům přestavět pro vozíčkáře, věříme, že jednoho dne jej potřebovat nebudeme. Doktoři i my jsme optimističtí a doufáme, že se manžel několika operacemi a pilným cvičením zase jednou postaví na nohy.“