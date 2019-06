Zvuková izolace aneb Jak odhlučnit hlučné sousedy

Zná to snad každý, kdo bydlí v panelovém bytě a nemá to štěstí, že v patře nad ním žije tichý starý mládenec. Skrz stropy slyšíte všechno. Hašteření sousedů, dupot dětí, někdy vám připadá, že tam snad stěhují nábytek. Dá se s tím něco dělat?

Zvukové vibrace mají tu nevýhodu, že se dokážou šířit jakýmkoli skupenstvím, včetně toho pevného. Zcela je zastaví jen vakuum. Pokud byste dokázali oddělit své stropy od sousedových podlah dutou příčkou se simulovaným prostředím vzduchoprázdna, měli byste vyhráno. V praxi se však můžeme ideálnímu stupni odhlučnění jen přibližovat.

Jednou z možností je objednat si firmu a nechat si na strop nainstalovat podhledy s nejnovějšími akustickými deskami na trhu. Při pohledu na cenovou nabídku si to ale nejspíš rozmyslíte, protože takové obložení stropů vás v bytě s rozlohou okolo 70 m² přijde klidně na 200 tisíc Kč. (Ano, smeták a špunty do uší vyjdou určitě levněji.) Zvolíte-li tradiční modré SDK desky, můžete se vejít do 20 tisíc Kč za místnost a efekt bude podobný. Mějte na paměti, že ani materiály s nejlepším atestem vám nezaručí svatý klid. Například v okolí stoupaček není v lidských silách od sebe bytové jednotky dokonale odizolovat. Zatímco v pokojích budete rány seshora slyšet jen tlumeně, na toaletě si pořád budete moci se sousedy zpívat duety.

Jestliže jste trochu zruční a máte zkušenost například se stavbou sádrokartonové příčky, nebude pro vás problém strop odizolovat vlastnoručně. Vše potřebné pro konstrukci podhledu seženete ve stavebninách, k profilům pak připevníte SDK desky. Jestli chcete ušetřit nějakou tu korunu, nemusíte kupovat přímo ty modré akustické, ze zkušenosti totiž vyplývá, že oproti levnějším bílým jsou účinnější jen o 3 dB. Kutilům se v tomto ohledu osvědčují desky červené, které jsou o 1 dB účinnější než bílé, a přitom nejsou o moc dražší. Modrá deska tlumí výrazněji jen basové frekvence, takže se údajně vyplatí jen těm, kdo nad sebou mají hudebníky.

Do prostoru mezi strop a SDK desku se vkládá izolační vata, nejlépe s objemovou hmotností 12 kg na m³. Vrstva vaty nemusí být silnější než 10 cm. Zvážit zato můžete použití dvou SDK desek pro lepší, i když rozhodně ne dvojnásobný efekt.

Nevýhodou celého procesu je, že se vám strop sníží zhruba o 12 cm. V některých domech může být navíc problematické kotvení profilů do stropů. Nejefektivnější, co se týče jednoduchosti provedení, rozpočtu i izolačních vlastností, je rastr uchycený přímo do stěn, které od sebe nejsou vzdáleny více než 3,75 m.