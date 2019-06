Dotaz čtenářky: Jak omladit levanduli?

Někomu levandule roste opravdu bujně, jiný nemá tak vhodné podmínky. Čtenářka, která nás oslovila, patří do první skupiny. Ale už má s levandulí problém a potřebuje ho vyřešit.

Dobrý den, na mé zahradě se levanduli opravdu daří a mám už ohromné keře, které každý rok kvetou a dělají mně, stejně jako i včelám a čmelákům ohromnou radost. Jenže už mi tak trochu přerostly přes hlavu. Rozrostly se tak, že už to přestává být únosné a dokonce už to ani není pěkné. Velikost znamená, že místy jsou keříky řídké, zvlášť když náš pes několikrát do nich skočil. Na internetu (třeba u vás) jsem se dočetla, že levanduli bych neměla ořezávat až do dřeva, že by nemusela obrazit. Jenže jak ji tedy zmladit? Vykopávat ji a nahrazovat novou se mi nechce, když je tahle tak dobře zakořeněná. Děkuji.

Popravdě řečeno, nejjednodušší je ty keříky skutečně vykopat a zasadit nové. Naše rada totiž bude znamenat, že rok se budete koukat na podivný uschlý patvar, který vám radost dělat nebude.

Ale na to jste se neptala, takže vzhůru do řezu. Všechny ty informace o tom, že staré dřevo levandule neobráží, mají pravdu. Jenže co s tím, když už má levandule opravdu hodně let a základní větve už jsou velké, silné a dřevěné? Je třeba keř dvojitě vystříhat.

Autor: Jan Čech

Na fotografii se můžete podívat na dva keře vedle sebe – ten vlevo vypadal ještě minulý rok stejně, jako ten vpravo. Jenže stejně jako vám už přerostl a navíc jej poškodil padající sníh ze střechy. A tak řez je veden ve středu až k samotnému terminálu. Nechají se výhonky asi deset centimetrů a pak jakýsi květ větví ve spodní části. Tyto větve s lístky budou vyživovat keř, aby nezahynul. Holý prosvětlený střed pak obrazí malými novými výhonky.

Ty můžete vidět na další fotografii. Řez levandule můžete udělat buď na jaře (březen), nebo po odkvětu. V tomto případě šlo o druhý ořípad a je vidět, jak už terminál znovu obráží. Až budou větvičky dostatečně dlouhé (pravděpodobně opět na podzim), ostříhají se dlouhé zbylé větve, které dosud vyživovaly keř. Zůstane tak polokoule nových výhonů, které ale budou žít z původního kořenového systému.

Autor: Jan Čech

Musíme vás ale varovat. Tenhle postup se nemusí povést. Takto odhalená levandule je náchylnější na mrazy a poškození. Může ze šoku zahynout. Ale pak už prostě nezbyde nic jiného, než to vykopání a nasazení třeba řízku z vedlejší rostliny.