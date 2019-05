Mechové terárium: živá dekorace tmavého koutu v bytě

Možná vás nebaví pěstovat klasické pokojové rostliny, možná se jim u vás doma ani nedaří. Alternativou je půvabná mini zahrádka ve skleněné nádobě, o kterou se nemusíte téměř starat, a přeci se stane výrazným estetickým doplňkem vašeho domova.

K vytvoření rostlinného terária potřebujete nádobu z průhledného skla; pokud v ní budete pěstovat drobné sukulenty nebo třeba tilandsie, nechte ji otevřenou, aby do ní neustále proudil čerstvý vzduch. Jestliže se ale rozhodnete pro terárium mechové, které možná doplníte jen nějakou kapradinou, nádobu uzavřete skleněným nebo keramickým víkem, případně korkovou zátkou, aby se tu drželo teplo a vlhkost.

Mechy a kapradiny nejsou náročné na světlo, takže se hodí i do tmavých koutů, kde by se jiným rostlinám nedařilo. S pomocí kamínků a keramických domečků či figurek můžete v mechovém teráriu vytvořit celou miniaturní krajinku s loukami, skalami i vesničkou. Modře zabarvená sklíčka napodobí potůček nebo rovnou mořskou hladinu, s malými plastovými dinosaury vyrobíte jurský park. Záleží jen na vaší fantazii a na tom, co doma vyštracháte.

Jak terárium osadit

K osazení nádob s užším hrdlem budete potřebovat dlouhou pinzetu, dřevěné tyčky a trychtýř, klidně jen provizorní z papíru. Přes trychtýř do terária nasypte drenážní vrstvu, kterou mohou tvořit oblázky, skleněné kuličky, ale také třeba ulity nebo mramorová drť. Drenážní vrstvu překryjte plátem mechu nebo sušeným rašeliníkem, který jste předtím namočili do studené vody a vyždímali. Tato vrstva bude sloužit jako bariéra mezi drenáží a substrátem, upěchujte ji proto dobře dřevěnými tyčkami. Jako substrát pod mech je nejlepší použít suchou rašelinu; s jakoukoli živnější půdou byste v uzavřené nádobě riskovali rozvoj mikroorganismů a plísní.

Nakonec přichází na řadu samotný mech a dekorace. Pokud si bochánky mechu přinesete přímo z lesa, měli byste je ošetřit organickým přípravkem na hubení hmyzu, aby v nich nepřebývaly nevítané organismy. Jejich tvar upravíte nůžkami, s pomocí pinzety pak do terária vložíte další prvky. Případné nečistoty ulpělé na mechu sfoukněte přes brčko. Nakonec nádobu uzavřete a vystavte na stinné místo. Jednou za dva až čtyři týdny krajinku oroste rozprašovačem; pokud by se sklo zevnitř rosilo příliš, nádobu nechte vyvětrat.