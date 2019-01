Vodní trkač: Čerpadlo bez elektřiny

Dnes už jen málokdo rozumí tomu, co znamená slovo trkač. Mladší se začnou smát a i střední generace těžko hledá nějaké souvislosti. Přitom jde o vodní pumpu vynalezenou v osmnáctém století, která pracuje na jednoduchém fyzikálním zákonu, a to bez jakéhokoli přívodu jiné energie.

Jak čerpat vodu do stavení, které je někde na kopci? Dnes to bývá většinou stavěno na bázi hlubokých studní a čerpadel. Jenže je tu ještě jedna možnost, jak dostat užitkovou vodu velmi vysoko, a to zcela bez dalších nákladů na spotřebu elektrické energie. Stačí jen znát fyzikální zákony.

Vodní kladivo

V Angličtině se námi popisovaný jev nazývá water hammer (vodní kladivo), u nás jej známe jako vodní ráz. Toho se většinou chceme vyvarovat. Je to pěkná mrcha, která dokáže pěkně zničit rozvody vody, včetně litinových trubek, kolen, ventilů…

Vodní ráz:

Fyzikální jev, kdy při náhlém přerušení protékající vody se přemění energie pohybová na tlakovou. Tlaková vlna pak namáhá všechny součásti přítokového potrubí a může je i poškodit.

My tedy vodní ráz vezmeme a s vědomím, že musíme všechno pořádně dimenzovat, jej využijeme. Princip je jednoduchý a poslouží i jednoduchý nákres z našeho obrázku.

Autor: Oficiální zdroj Voda protéká přívodním potrubím s jakýmsi hydrostatickým tlakem. Dostává se k ventilu (1), který je o něco těžší, než je tento hydrostatický tlak. V praxi jde o řešení nikoli hmotností, ale s předepnutou pružinou nebo s nastavitelným závažím na rameni pro možnost správného seřízení stroje. Kolem tohoto ventilu voda ven vytéká. Když rychlost vody ale dosáhne určité hodnoty, strhne ventil s sebou a uzavře rázově tento výtok. V této chvíli nastává v systému vodní ráz, který se šíří všemi směry. Ten nadzvedne zpětnou klapku (2) a voda proudí do vzdušníku (3). Když ráz vody pomine, klapka se opět uzavře a voda začne opět protékat kolem ventilu (1). Celý systém pokračuje v nekonečné řadě.

Po nějaké době tlak ve vzdušníku stoupne natolik, že vodu v něm obsaženou vytlačuje do několikanásobné výše, než je zásobní nádrž na protékající vodu.

Kam lze čerpat?

Vyčerpanou vodu nelze použít rovnou v řadu. Voda totiž pulzuje podobně jako trkač. Proto je vhodné vodu vytlačovat do jímací nádrže. Jak vysoko může taková nádrž být? Teoreticky by to mohl být až pětadvacetinásobek, ale tak jednoduché to není. Vše závisí na spádu přiváděné vody (m), jejím průtoku (v litrech za minutu). Teoreticky je tedy obecně možné říct, že při spádu 1-2 metry je možné dopravit vodu do výše až 10-15 m. Nečekejte však nějaké závratné množství vytlačené vody. Jde někde okolo deseti procent průtoku skrz trkač. Ale i pár litrů čerpaných neustále je ohromné množství vody pro zahradu nebo zvířata.

Zvládnete to sami

Víte, že vynálezcem trkače je jeden z bratří Montgolfierů? Autor: Oficiální zdroj Konstrukce není tak složitá, aby ji šikovný řemeslník nedokázal udělat sám. Pokud chcete nějaké návody a rozměry, zkuste hledat už dávno nevydávaný časopis Udělej si sám z roku 1973 (číslo 6) nebo číslo 40 z roku 1981. Tady návody jsou.

Jinak je možné trkače i na našem trhu zakoupit. Cena je směšná – trkač dostanete do 4000 Kč, což je cena standardního ponorného čerpadla. Jenže tohle čerpadlo vám bude čerpat vodu zadarmo. Sice budete muset ještě nějakou dobu s ním pracovat, musíte ho upevnit, přidělat přívodní potrubí a ve zdroji vody provést úpravy, aby nedocházelo k nasávání nečistot a vzduchu, ale pak může sloužit nepřetržitě mnoho a mnoho let. Dokonce není nutné jej vypínat na zimu, protože proudící voda prostě nezamrzne.

Jediným problémem je, že vzduch ve vzdušníku se po čase rozpustí do vody, takže je zapotřebí pumpičkou jej dofouknout. Ale ani to není nepřekonatelný problém. Stačí do vzdušníku instalovat membránu (taková, jaká je v domácích vodárnách) a máte vystaráno.

Kde sehnat informace:

Na internetu hledejte výrazy: trkač (česky), hydraulic ram pump (anglicky), Hydraulischer Widder (německy), ariete hidráulico (španělsky).

Titulní foto: Thinkstockphotos.com