Jak uchovávat vodu pod zemí

Zachytávat dešťovou vodu výrazně ušetří vaši peněženku a navíc to i dost pomůže přírodě. Na zalévání zahrady ale leckdy sudy u okapu nestačí. Pak jsou tu velké nádrže, které se dají i zakopat pod zem.

Je sice pravda, že se toto řešení neobejde bez určitých investic, ty se však mohou rychle vrátit. Za předpokladu, že je množství dešťové vody dostatečně velké a pozemek současně umožňuje zabudování větší jímky na vodu, jeví se jako praktická varianta podzemní zásobník. Ten umožní využít srážkovou vodu ve větším měřítku, úspory tak budou markantnější a finanční návratnost rychlejší. Nesmíte však přestřelit a nechat si nainstalovat příliš velkou nádrž. Voda by v ní spíš hnila, protože by nebyla využita.

Základní součásti systému

Jednoduchý systém hrubého čištění přitékající vody Autor: Glynwed Systémy pro využití dešťové vody jsou tvořeny jímkou, filtrem a čerpadlem. Před využitím je nutné vodu přefiltrovat, pak teprve putuje do jímky a může být využívána. K čerpání je možné použít ponorná čerpadla, umístěná přímo v nádrži, tento způsob je využíván především pro zavlažování a podobně, nebo sací čerpadla – ta jsou umístěna mimo prostor jímky, nejdále však 10 m od ní, s jímkou je čerpadlo spojeno sacím vedením. Čerpadlo je možné ovládat ručně připojením kabelu k síti, nebo tlakovou jednotkou, která vypne čerpadlo, jakmile je odběr vody zastaven. Součástí jsou také dva potrubní systémy – jeden na pitnou a druhý na dešťovou vodu, z hygienických důvodů není možné vodu z obou zdrojů míchat.

Podzemní zásobníky bývají plastové, betonové nebo kombinované z obou materiálů. Instalují se samozřejmě do nezámrzné hloubky, a to včetně všech přívodů a filtrace. Donedávna byly nejběžnější plastové svařované nádrže, určené k obetonování. Jejich instalace byla však pracná, zdlouhavá, a také i finančně náročná. Nyní je možné vybírat i z monolitických samonosných plastových nádrží, které se vyrábí obvykle z plastu zesíleného skelnými vlákny, tyto zásobníky nevyžadují v běžných podmínkách dodatečné obetonování. Částečné obetonování do výšky 15 až 20 cm je doporučeno pouze v případě, že existuje nebezpečí výskytu spodní či povrchové vody, nebo pokud je zásobník instalován na podloží s velmi propustnou zeminou.

Typy podzemních zásobníků

Plastové podzemní nádrže jsou lehké, a tak se snadno ukládají. Autor: Glynwed Podzemní zásobníky se vyznačují masivní žebrovou konstrukcí, jejich předností je lehkost, a tedy relativně snadná manipulace, uložení do země mohou zvládnout i jen dvě osoby. Výhodou je snadná údržba a odolnost proti korozi, po zahrnutí zeminou snesou i pojezd osobním automobilem. Na trhu jsou k mání pod různými názvy, podle velikosti jsou určeny pro menší či větší pozemek, speciální typy jsou vhodné i pro lokality s vysokou hladinou spodní vody nebo pro skalnaté podloží. Obecně se ukládají na betonovou desku nebo na zhutněný štěrkový podklad z kačírku. Některé nádrže lze zabudovat do země, nebo instalovat na povrchu. Při instalaci je vždy nutné dodržovat pokyny výrobce. Nádrže není nutné využívat pouze pro akumulaci dešťové vody, ale i na vody splaškové. Ideální je systém nádrží, učených k řetězení, z nichž lze vybudovat například vícekomorový biologický septik s kapacitou odpovídající požadavkům investora.