Jak vybrat zahradní nůžky

Nůžky na zahradě jsou v permanenci. Tu ustřihnete květinu, tady prostřihnete keř. Na jaře a na podzim musíte upravit stromy, a když půjde do tuhého a vy musíte bojovat s opravdu silnými větvemi, pak si vezmete velké pákové nůžky. Ale jak poznat ty správné nůžky?

Správný řez musí být hladký, nemá omačkávat větve, nemá mít otřepený okraj. Jádro dřeva by nemělo vykazovat poškození. K tomu jsou potřeba kvalitní zahradní nůžky. Těch je na trhu velké množství, ale jak se v nich vyznat?

Kovadlinkové, nebo dvoubřité?

Základem při výběru je ujasnit si, co budete s nůžkami stříhat. Podle toho sáhněte buď po kovadlinkových, nebo dvoubřitých modelech. Kovadlinkové jsou ideální pro tvrdé, vyzrálé a suché dřevo, protože horní nůž proniká do dřeva a široká kovadlinka zatím přidržuje větev, aby nedošlo k poškození nebo rozmáčknutí kůry. Dvoubřité nůžky naopak využijete pro stříhání květin a čerstvého dřeva, protože oba nože vnikají do povrchu současně, a docílíte tak s nimi přesného střihu. Pokud jsou navíc vybaveny automatickým ráčnovým mechanismem, který se aktivuje ve chvíli, kdy není přímé stříhání dostatečně účinné, nebudete muset do stříhání vkládat takovou sílu.

TIP: Když nemůžete přestřihnout větvičku, zkuste malý trik. Napružte ji ve směru růstu a střihejte těsně u kmene. Čepel ale dejte na spodní část větve. Napružení pomůže k přestřižení tužší části. Nikdy větvičky nekruťte, nelámejte apod.

Velikost nůžek volte podle tloušťky stříhaných větví

Na tenčí větvičky si pohodlně vystačíte s malými ručními nůžkami. Ty se hodí na cílený střih jednotlivých větviček, nebo na květiny do vázy. V případě větví o průměru větším než 20 mm ale již upotřebíte větší zahradní nůžky. Ty bývají často vybaveny převodovým mechanismem, který několikanásobně zvyšuje střižnou sílu. Pohodlně tak s nimi přestřihnete větve o průměru až 45 mm. Na opravdu silné výhony je nejlepší použít nůžky s prodlouženou rukojetí, která slouží jako účinná páka, takže se při stříhání zbytečně nenadřete. Tento typ je ideální například na prostřih stromů před začátkem sezony.

Na trhu pak jsou další nůžky, které už patří mezi Rolls-Royce v zahradním náčiní. Jde o elektricky poháněné nůžky, které výrazně snižují potřebnou sílu na stisk, takže se používají buď při střihání většího množství větviček (ideálně například při prostřihu vinohradů), nebo při stříhání opravdu silných větví.

Tipy na zahradní nůžky

Autor: Gardena Gardena Classic

Kovadlinkové zahradní nůžky Gardena Classic jsou zvláště vhodné pro stříhání starších dřevnatých větví a větviček. Horní nůž skloněné stříhací hlavy má nepřilnavý povlak a je přesně broušený. Díky ergonomicky tvarovaným rukojetím sedí tyto zahradnické nůžky optimálně v ruce. Dvě uchopovací pozice umožňují silné stříhání i rychlé odstřihování. Pomocí bezpečnostního zámku s jednoruční obsluhou lze nůžky snadno zajistit a bezpečně skladovat. S nůžkami pohodlně ustřihnete větvičky o průměru 18 mm. Doporučená cena: 265 Kč.

Autor: Stihl Stihl ASA 85

Stihl nedávno představil silné akumulátorové vyvětvovací nůžky ASA 85 pro větve do tloušťky 45 mm. Ideální pro radikální sestřihávání při údržbě zeleně v obcích, v ovocnářství, školkách a ve vinohradnictví. Robustní hliníková skríň, ergonomický tvar rukojeti, elektronicky nastavitelné čtyřstupňové rozevření čepelí, hmotnost 980 g. Prostě nůžky, se kterými nebudete mít zánět šlach na ruce ani v případě velkého vyvětvovacího úkolu. Cena: 43 490 Kč.

Autor: Fiskars Fiskars P94

Dvoučepelové převodové zahradní nůžky Fiskars P94 mají horní rukojeť vyrobenou z kompozitního materiálu FiberComp, což je pevný materiál, vyztužený skelnými vlákny. Je trvanlivý a lehký. Spodní rukojeť je vyrobena z lehkého PBT, což znamená, že je z polymeru, proto je lehká, pružná a odolná. Rotační pohyb držadla umožňuje současné zapojení všech prstů. Jejich převodový mechanismus zajišťuje maximální trojnásobnou střižnou sílu. Mají nastavitelnou vzdálenost držadel. Speciální čepele z CrMoV oceli jsou potažené vrstvou PTFE, což je kluzná povrchová vrstva chránící proti korozi a snižující tření. Mají jednoduchý zámek. Tyto nůžky jsou určeny pro stříhání čerstvých větví. Doporučená cena: 940 Kč.

Autor: Bosch Bosch Ciso

Akumulátorové zahradní nůžky s integrovanou lithium-iontovou akumulátorovou technologií usnadňují stříhání rostlin. Snadno zvládají stříhání rostlin do průměru 14 mm. Do tohoto průměru je možné využít akumulátor až na 200 střihů. Nůžky mají indikátor stavu nabití, vyměnitelnou čepel z uhlíkové oceli a bezpečnostní aretaci proti neúmyslnému zapnutí. Cena 1599 Kč.