Postavte si kuchyň i na zahradě

Nemusíte vařit jen v domě. Můžete si pořídit kuchyň, která bude stát pod oblohou, nebo alespoň pod krytým přístřeškem na zahradě. A není to ani tak složité.

Venkovní kuchyně jsou výsadou především Spojených států. Zde se najde neskutečné množství firem, které se tímto zabývají. Dotáhli už stavby k takové dokonalosti, že se budete divit. Součástí bývají standardně grily. Ale podle přání je možné do sestav zapojit i lednice, sporáky nebo myčky. Součástí takových kuchyní může být i malý dřez na opláchnutí nádobí, který je napojený na venkovní rozvod vody.

U nás jsou zatím stavby venkovních kuchyní v plenkách. Povědomí o nich je zatím jen mizivé a i firem, které se tímto zabývají, není mnoho.

Zabudovat, nebo odvézt?

Foto: Easter Outdoor Furnishings Autor: Oficiální zdroj Venkovní kuchyně mohou být dvojího druhu – pevné nebo pohyblivé. Pohyblivé jsou vlastně jakési větší sestavy grilů s přídavnými stolky, které lze na jaře pomocí kol přesunout na dané místo na zahradě a třeba je i uchytit ke kotvám v zemi. Jednoduchá prodlužovačka pak připojí kuchyň k síti.

Ale asi mnohem zajímavější je možnost pevné kuchyně, která může být součástí vašeho venkovního posezení, altánu nebo i terasy. Z kamene nebo cihel postavený základ je samozřejmě zajímavým solitérem, který dokáže místo i ozvláštnit.

Mnozí mají problém s tím, že by nechali gril na zahradě jen tak celou zimu. Stačí jej však přikrýt a vydrží tam i největší mrazy. Nenechavce odradí to, že gril je buď zcela zastavěný (takže jde o nerozebíratelný spoj), nebo naopak jej lze vyjmout a na zimu uklidit do domu.

Ale vždyť to zničí celou zahradu!

„Kuchyň vámi přímo navržená nebo vybraná z katalogové nabídky bude zcela připravená, zkontrolovaná a ošetřená. V den realizace „stavby“ kuchyně ve vaší zahradě se jen opět složí na předem vybrané a připravené místo,“ říká David Kendiura, zakladatel brandu Venkovní kuchyně. „Samotná stavba vaší venkovní kuchyně v zahradě tak nezabere více než hodinu vašeho času. Díky dílenskému zpracování se tak vše obejde bez zbytečného nepořádku či narušení vašich zelených prostor,“ dodává David Kendiura.

Foto: Easter Outdoor Furnishings Autor: Oficiální zdroj

Kam s kuchyní

Zahradní kuchyně by měly stát především v závětří, a to kvůli kouři. Samozřejmě, že hosté nechtějí být vyuzeni jako jejich jídlo a stejně tak i sousedé nechtějí mít vyprané prádlo šedivé od popela a voňavé od kouře.

Foto: Hrdina & České pískovce Pamatujte také na to, že byste měli mít možnost se schovat před sluncem i deštěm. Možná pomohou slunečníky, ale přece jen je lepší pevná střecha, která ochrání vás i jídlo. Kuchyně musí vždy stát na pevném základu, tedy nejlépe na vybetonované ploše, která by měla být výš, než je okolní terén, aby se nezaplavovala při deštích. Také byste měli dbát na to, aby podlaha byla protiskluzová.

Jaký materiál?

Zahradní kuchyně by měly být z kvalitních materiálů. Bude na ně svítit slunce, pršet, bude horko i zima. Použijte tak třeba červené cihly, vápencový štuk nebo pískovcové kameny. Ověřte si ale, že všechny tyto materiály snesou všechna zatížení. Není pískovec jako pískovec.

Co do kuchyně

V kuchyni se vyplatí mít především elektřinu. Při stavbě tak je už nejmenším problémem vykopat kanálek a zandat do něj kabel s elektřinou. Tou budete svítit, ale můžete ji využít i pro rychlovarnou konev, přenosný sporák nebo audioaparaturu. Nezapomeňte však, že všechny zásuvky a vypínače by měly být ve voděodolném provedení, a to i když jde o zásuvky pod střechou.

Foto: Hrdina & České pískovce Autor: Oficiální zdroj

Z kuchyňského vybavení se sem hodí nejvíce gril nebo krb. Grily mohou být jak elektrické, tak na uhlí i plynové, na velikosti moc nezáleží. Spíš se budete muset se stavitelem domluvit na vhodném typu, který půjde do kuchyně zastavět.

Určitě velkou výhodou je mít v této kuchyni i tekoucí vodu s odpadem, ale to není nutně podmínkou. Lednici může nahradit přenosný chladicí box, kterých je na trhu spousta. Ale pokud chcete opravdovou lednici, můžete si nechat zastavět přímo k tomu určené spotřebiče.

Kolik to stojí?

Samozřejmě, že nejde o levnou záležitost. Něco stojí gril, materiál, práce. Záleží, jak moc se rozmáchnete při plánech. „Je také důležité vědět, zda budete udit, péct pizzu nebo chleba, či jen grilovat, nebo jestli budete dělat něco na sporáku atd. Cenu tedy předložíme, až když máme připraven návrh přímo na míru. Dá se říct, že cena zahradní kuchyně je tak od 160 000 Kč,“ říká Tomáš Hrdina z firmy Hrdina & České pískovce, která se stavbami zahradních kuchyní zabývá.

Titulní foto: archiv www.venkovnikuchyne.cz