Pozdně slunečné počasí se střídá s dešťovými přeháňkami, které byly na řadě míst vytrvalejší a přinesly spoustu starostí a škod. Na zahradách a domech je na podzim i bez povodní spoustu práce. Snad ve chvílích odpočinku najdete čas na zajímavá témata v novém vydání našeho časopisu.

Zajímavé stavby a zahrady

Slunce zapadá o něco dříve, noci jsou delší a na čtení máte možná víc čas. Mohla by vás proto potěšit zajímavá témata o návštěvách pěkných novostaveb i rekonstrukcí. Patří mezi ně například kompaktní stavba s asymetrickou střechou, která ve velkém domě skrývá i malý domek jako knihovnu.

Rekonstrukce starého mlýna uprostřed nedotknuté přírody zabrala majitelům spoustu času, ale i díky tomu se podařila na jedničku. Můžete si o ní nejen přečíst, ale do zajímavých interiérů můžete přijet i na návštěvu.

close info VLM zoom_in Nové vydání časopisu Dům&Zahrada 10/2024 - návštěva novostavby

Zahraniční návštěva směřuje do Řecka, kde budete obdivovat krásné prostředí, povedenou stavbu a českou stopu v podobě klik našeho domácího výrobce. Zahradní návštěva vás provede kouzelným místem s krásným jezírkem a vodopádem.

Vytápění a zalévání

Hlavním technologickým tématem je vytápění dřevem. Po kritice uhlí a zemního plynu se zdvihají varovné prsty i k dřevu a biomase. Budeme i nadále topit dřevem, nebo se bez něj do budoucna budeme muset obejít? O tom si můžete přečíst na stránkách nového vydání časopisu Dům&Zahrada, kde se dozvíte také informace o emisních třídách, ekodesignu, prachu a emisích, o současných a budoucích doporučeních a nařízeních.

close info VLM zoom_in Nové vydání časopisu Dům&Zahrada 10/2024 - vytápění dřevem

Při přípravě tématu o zavlažování jsme nepředpokládali problematické záplavy a povodně. Věnujeme se proto opatřením a produktům k distribuci vody na zahradu a záhony, nikoliv k odstranění vody ze zaplavených prostor. Informace o pumpách a čerpadlech se pro klidnější chvíle na zahradě jistě budou hodit do budoucna.

Změny v interiéru

Přemýšlíte o tom, jak oživit váš interiér? Možná najdete inspiraci v dalším dílu seriálu Sám sobě architektem, který pojednává o využití vzorů. Další oblastí, která může zaujmout, jsou současné podlahové trendy. Představíme vám moderní inovace a trendy, stejně jako nejoblíbenější materiály.

Přehlídka interiérových vychytávek může pokračovat třeba k postelové módě. V tomto článku se dozvíte spoustu zajímavostí o kvalitním povlečení, barvách a materiálech. Připomeneme i to, jak často byste měli povlečení prát. A přidáme pár tipů, jak si zpříjemnit odpočinek třeba výběrem zajímavého plyšáka.

Z postele do kuchyně je pak jenom krok. Možná patříte k lidem, kteří se chtějí dobře najíst, ale nechtějí v kuchyni strávit moc času. Pak by vás mohlo potěšit téma o multifunkčních hrncích, které zvládnou spoustu funkcí, šetří čas i energii.

Ještě něco navíc?

Ale jistě. Pořád to není všechno. Ještě jsme nezmínili seriál Česko v UNESCO, ve kterém navštívíme Litomyšl. Budete si moci přečíst zajímavý rozhovor s Helenou Koenigsmarkovou, která svůj profesní život zasvětila užitému umění a Uměleckoprůmyslovému museu. Do zahrady se podíváte na popínavé rostliny a jeřáb, prohlédnete si vřesoviště, které se vejde do hrnku. A pak se můžete přesunout třeba do korun stromů, k návrhu osobitého rodinného domu Minivýškáč.

close info VLM zoom_in Nové vydání časopisu Dům&Zahrada 10/2024 - návštěva zahrady

Nové vydání časopisu Dům&Zahrada 10/2024 najdete na stáncích již od 19. 9. 2024. Všem čtenářům, kteří se potýkají s následky povodní, přejeme spoustu sil a přátel připravených přidat pomocnou ruku. Hodně sil a krásné a pohodové čtení.