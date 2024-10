Hledáte inspirace pro rekonstrukci a novostavbu, pravidla rekonstrukcí nebo instalací fotovoltaických elektráren? Chcete se dozvědět, jak vybavit interiér, kde sehnat krásný jídelní stůl, jak poznat bezpečný nábytek a co provést při podzimním úklidu zahrady a domácnosti? Nové vydání časopisu Dům&Zahrada 11/2024 všechny tyto informace přináší…

Kouzelné rekonstrukce

Dobrý nápad, povedený projekt, šikovné ruce, spousta nadšení a k tomu potřebné finance. Přesně tohle potřebujete k přetavení vlastních snů ve skutečnost. S šikovnými řemeslníky to jde téměř samo. A když se zrovna nesejdou, člověk se spoustu věcí naučí. Pak to trvá déle, ale výsledek stojí za to.

close info VLM, Václav Maletínský zoom_in Vychází nové vydání časopisu Dům&Zahrada 11/2024 - rekonstrukce Baťovny

Přesvědčí vás o tom třeba úžasná rekonstrukce Baťovny na Šumavě, krásně přestavěná chalupa na Lašsku, stejně jako kompletní rekonstrukce domu a interiéru v bratislavské Kolibě. Velmi důležitá jsou pravidla rekonstrukce. Kromě zmíněných návštěv dvojice objektů se právě o pravidlech rekonstrukcí můžete dočíst na stránkách nového vydání časopisu.

Povedené novostavby

Stavět samozřejmě můžete i něco nového, pěkně od základů. Příkladem mohou být zajímavé stavby domů třeba v pražských Kyjích nebo v dalekém kanadském Torontu. Inspiraci menších staveb možná najdete u multifunkčního zahradního objektu na předměstí Brna. Všechny zmíněné stavby překvapí povedenou skladbou materiálů a barev a vyváženým přístupem k ekonomickému provozu a životnímu prostředí.

close info VLM, Václav Maletínský zoom_in Vychází nové vydání časopisu Dům&Zahrada 11/2024 - novostavba moderního úsporného domu

Jak si užít zahradu?

Zahrada má být radost, říká v rozhovoru přírodní zahradník Tomáš Trejbal. O využití pozemku pro pěstování plodin, chov zvířat a růst květin, keřů a stromů nám prozradil spoustu zajímavostí. I to, že nic chemického mu do zahrady nesmí.

O zahradách a zahradních stylech je i nový seriál, v jehož první části se dozvíte o tom, jak vytvářet venkovskou zahradu a co k tomu budete potřebovat. Kromě venkovské zahrady se na jiných stránkách časopisu dočtete o relaxačních zahradních zónách, o barevných plodech stromů a keřů, které budou zdobit zahrady na podzim i v zimě.

Příprava na zimu

close info Shutterstock zoom_in V chladném období se ke spánku kromě přírody ukládá i zahradní technika. Jinak vás na jaře čeká nepříjemné probuzení a spousta investic i práce

Nezapomeneme ani na výčet činností, které byste neměli zanedbat před zimním obdobím. Poradíme vám, jak vyčisti a uskladnit stroje, nářadí a zahradní nábytek tak, aby se jim během zimních měsíců nic nestalo. Něco zvládnete sami, pro složitější opravy a servis se můžete vydat do servisních středisek řady výrobců a prodejců. Jen dejte pozor na správné načasování a nenechávejte nic na poslední chvíli.

Fotovoltaika svépomocí?

Přemýšlíte o fotovoltaické elektrárně? Nespoléhejte na to, že český kutil zvládne všechno sám. Některé věci byste měli nechat odborníkům. Plánování, instalace a údržba nejsou snadné úlohy a v řadě případů je laický přístup spíše na škodu. Na co je třeba dát pozor a na co nezapomenout? O tom se dočtete v článku věnovaném stavbám a technologiím.

close info Shutterstock zoom_in Návrhu střešní fotovoltaické elektrárny by měl předcházet energetický audit a technické zpracování vlastní montáže s ohledem na typ střechy a druh střešní krytiny. Důležité jsou přitom i zdánlivé detaily jako například zajištění dostatečného odvětrávání solárních panelů

Pohodlný interiér

Trojici interiérových témat odstartujeme představením přívětivých křivek. Možná vás to překvapí, ale některé interiéry se zakulacují a místo ostrých hran v nich často objevíte bezpečné křivky. Platí to o lavicích, postelích, židlích i svítidlech. Pro děti a starší osoby jsou takové interiéry často bezpečnější.

close info Javorina zoom_in Hřejivý minimalismus charakterizuje postel Soft s čalouněným čelem a masivním rámem z certifikovaného dubového dřeva s integrovaným roštem

Druhým článkem, který téma bezpečného interiéru rozvíjí, je doporučení a srovnání jídelních stolů. Najdete mezi nimi jak bezpečná kruhová řešení, tak rozměrné i úsporné rozkládací čtvercové a obdélníkové modely. Třetí větší interiérovou část vyplňuje další díl seriálu Sám sobě architektem, ve kterém se dočtete o zajímavém využití struktury povrchů a jejich kombinacích.

V interiéru zůstaneme ještě v tématu úklidových pomocníků. S rychlým a chytrým úklidem pomohou různé automatické a ruční vysavače, parní čističe a pomocníci na mytí oken.

Podzimní přání

Jsme téměř u konce představení nového vydání. Připomeneme ještě seriál Česko v UNESCO, zajímavý architektonický návrh houbového pavilonu na výstavu Expo 2025 nebo krásné lapače snů.

Ať vám na zahradě, nebo v přírodě pod nohama šustí krásné barevné podzimní listí. V době pohody a odpočinku jej může doplnit šustění stránek našeho časopisu. Listopadové vydání Dům&Zahrada najdete na stáních již od 17. října 2024. Krásné a pohodové čtení.