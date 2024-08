Prázdniny a dovolené za pár týdnů skončí, děti se vrátí do školních lavic a zahrada se začne předvádět v pozdních letních barvách. Potěší nás nejen zlatavé západy slunce, žloutnoucí trávy a listí, ale také dozrávající plody, doba zavařování a skladování.

Interiér pro školáky i dospěláky

Školní radosti a úkoly děti zvládnou v prostředí, ve kterém se budou cítit dobře. Poradíme vám, jak by mohly vypadat pokoje pro školáky a na co byste při jejich výbavě neměli zapomenout.

V seriálu Sám sobě architektem se navíc dozvíte i o důležitých úlohách barev v interiéru a jejich vhodné kombinaci. Přesvědčíme vás, že bydlení nemusí končit doma, ale může mít přesah i do exteriéru, třeba na verandu, terasu a na zahradu.

Pokud jste rádi obklopeni spoustou věcí, bude se vám líbit popis maximalismu – stylu, při kterém se nemusíte moc omezovat. To však neznamená, že se váš domov má stát přeplněným vetešnictvím.

close info Dům&Zahrada zoom_in Nové vydání časopisu Dům&Zahrada 9/2024 - Nový dům ve staré zahradě

Chcete si uvařit něco dobrého, nechcete přitom moc utrácet za energie a dbáte na zdravé vaření? Řadu požadavků splňuje indukční vaření. Představíme vám indukční desky, zónové vaření, vestavěné odvětrávání, které si ve vaší kuchyni určitě zamilujete.

Na návštěvu do hor, do města a na vesnici

Návštěvy zajímavých staveb tentokrát popisují pohodovou dřevostavbu z CLT panelů v podhůří Šumavy, která kromě dřeva využívá i vnitřní sádrokartonové příčky. Druhým inspirativním místem je rekonstruovaný vesnický dům, který majitelé výrazně rozšířili a přeměnili jej na moderní místo pro setkávání s širší rodinou a návštěvami.

close info Dům&Zahrada zoom_in Nové vydání časopisu Dům&Zahrada 9/2024 - Dům pro setkávání generací

Třetím místem návštěvy je okraj velkoměsta, kde architekt a investoři umístili novostavbu na pozemek se vzrostlými stromy. Dům se podařilo do zahrady vhodně zakomponovat, místo k bydlení je v dokonalém souladu s okolní přírodou, kterou doplňuje i rozšířená zelená střecha.

Rekonstrukce dřevostaveb

Na co se zaměřit při rekonstrukci starších dřevostaveb, co je při nich důležité a kdy se vyplatí se do rekonstrukce pustit? Na to odpovídá obsáhlý článek, který vysvětlí, kdy a proč rekonstrukci provést, kdo s ní může pomoci a poradit i jaké vícenáklady můžete očekávat

Jak zkrotit zimu?

Horké letní dny a noci brzy ustanou a na některých místech se objeví opačný problém: nepříjemný chlad, který snižuje komfort bydlení v celé domácnosti nebo některých místnostech.

Ale nemějte strach, i tenhle problém je možné vyřešit. Na stránkách nového vydání našeho časopisu se dozvíte o doplňkových topidlech třeba do koupelny, kuchyně i obytných místností. Někdy mají podobu radiátoru, jindy využijete funkce klimatizace s topením. Možná vás překvapí, kolik možností vytápění existuje.

Máme toho ještě víc

S teplem a zimou a s jejich střídáním si můžete poradit i při saunování. O něm a o moderních saunách vám také prozradíme pár zajímavostí. Další podnětné informace najdete třeba v rozhovoru s Terezou Korbelovou o recyklacích a cirkulárním spotu Sto.re.

close info Dům&Zahrada zoom_in Nové vydání časopisu Dům&Zahrada 9/2024 - Návštěva zahrady Lysice

V seriálu Česko v UNESCO navštívíme Krušnohoří, poté se podíváme na projekt nové knihovny v České Lípě. Připomeneme ještě seriál Každá zahrada je originál, který ve 4. pokračování řeší zahrady na svažitém pozemku. A nakonec zbyde čas i na návštěvu krásné zámecké zahrady v Lysicích.

Nové vydání časopisu Dům&Zahrada 9/2024 je v prodeji od 15. 8. 2024 a nudit se s ním určitě nebudete. Přejeme vám krásné a pohodové čtení.