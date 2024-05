Rozkvetlé zahrady před pár týdny překvapily ranní mrazíky, oblohu nad Českou republikou ozářila silná polární záře a hokejoví fanoušci fandí mistrovským týmům na světovém šampionátu v Praze a Ostravě. V době těchto událostí jsme přichystali nové vydání našeho časopisu, který nabízí spoustu zajímavého čtení.

Začneme nezvykle hokejem a možnostmi jeho sledování doma nebo venku. Chcete si jej užít s přáteli, aniž byste navštívili města hokejových utkání? Mohlo by vám pomoci zajímavé téma mobilních projektorů, které nahradí televizi a promítnou vám, rodině a kamarádům filmy, pořady, hry a sportovní přenosy třeba na strop pokoje nebo na stěnu domu.

close info Dům&Zahrada zoom_in Právě vychází nové vydání časopisu Dům&Zahrada, podívejte se na jeho zajímavý obsah

Barvy a tvary v interiéru

Jakou barvu byste pro interiér nebo exteriér měli zvolit a jakou techniku jejího nanášení použít? O tom pojednává článek o barvách, probarvených omítkách a kouzlech s různými odstíny.

Máte strach, že by promítání odpoledních zápasů nebo pořadů nebylo vidět, protože je kolem moc světla? I na to jsme mysleli. V tématu o vnějším a vnitřním stínění vám poradíme, jak regulovat množství světla, které prochází do místnosti.

Světlo, stín a zahrada

Sluneční světlo a stín budou v následujících měsících ovlivňovat i náš život na zahradách. Poradíme vám, jak si vybrat vhodný zahradní nábytek, jaký zvolit způsob stínění a jak si zpříjemnit pobyt.

Nový seriál Každá zahrada je originál vám současně dokáže, že vybudovat krásnou zahradu můžete na pozemku jakéhokoliv tvaru a velikosti. První díl potěší majitele dlouhých a úzkých pozemků.

Nemáte-li zahradu a jste v městském prostředí, možná vás zaujme možnost jejího vybudování a využívání i ve městě, třeba ve vnitrobloku domu. Pojednává o tom zajímavý architektonický návrh funkční modulární konstrukce.

Ubrousku, prostři se

Kouzelné talíře, šálky, příbory, ubrusy. Krásně prostřený stůl zvyšuje požitek z jídla i ze života. Dopřejte si kvalitní nádobí, zajímavé vzory, inspirujte se Asií i Skandinávií, sáhněte do skříně pro starší věci a nebojte se je zkombinovat. Poradíme vám, jak to udělat.

V jiném článku vám prozradíme, jak pomocí barev a materiálů ošálíte zrak a opticky zvětšíte nebo zmenšíte místnosti. Přidáme i tipy na vhodný nábytek. Seriál Sám sobě architektem vám v dalším dílu vysvětlí význam symetrického uspořádání interiéru.

Oblíbené návštěvy

Na zahradu jsme se vydali za hematoložkou Evou Fenclovou, která vsadila na anglický styl a inspiraci ze zájezdů přetavila na krásnou zahradu v českém prostředí. Interiérem překvapí proměna úzkého řadového domku se zajímavým využitím vestavěného nábytku a světlých barevných odstínů.

Zajímavé domy zastupuje funkcionalistická vila s vyladěnými svítidly, barvami a materiály, stejně jako perfektně zvládnutá přístavba moderního domu, která přinesla jeho majitelům nový životní prostor a krásné atrium.

close info Dům&Zahrada zoom_in Právě vychází nové vydání časopisu Dům&Zahrada, podívejte se na jeho zajímavý obsah

Jizerská driketa je článek o památkově chráněné budově, kterou její noví majitelé přetvořili na kouzelné rekreační sídlo, které si mohou užít s přáteli a je připraveno i pro další návštěvy. Inspiraci v zahraničí můžete načerpat v článku o moderním domě z kanadského Montrealu, který nedostatkem prostoru, světla ani stylu rozhodně netrpí.

Co připomenout na závěr? Třeba krásný rozhovor s Evou Le Peutrec, která se kromě desítek světových mrakodrapů může pochlubit i zajímavým průmyslovým designem českých klik. Nezapomněli jsme ani na UNESCO památky, tentokrát ve středočeské pokladnici Kutné Hoře.

Na rozkvetlé zahradě, v chladnějším stínu, u prostřeného stolu doma i na návštěvách vám přejeme pohodové čtení.

Zdroj: Dům&Zahrada, foto: Shutterstock, Václav Maletínský, Dům&Zahrada