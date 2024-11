Poslední vydání časopisu Dům&Zahrada ročníku 2024 je plné zajímavých článků, a navíc je bohatší o speciální projekt Domy jako inspirace. Můžete se v něm seznámit se současnou nabídkou katalogových domů, které vám firmy postaví na vašem pozemku.

Jak se dá spojit moderní komfort s tradiční valašskou krajinou, jak postavit dům na úzkém pozemku nebo stavět budovu, která má ve svahu několik úrovní? Můžete si o tom přečíst v našich návštěvách zajímavých staveb.

close info VLM, redakce zoom_in Nové vydání časopisu Dům&Zahrada 12/2024 - zahraniční návštěva rekonstruovaného domu v Kanadě

Přidáme k nim i povedenou rekonstrukci staršího mezonetu a v zahraniční návštěvě představíme citlivou proměnu stavby z 50. let minulého století.

Do Vánoc zbývá ještě pár týdnů

Víme o tom nejen díky častému poslouchání vánočních melodií v obchodech, ale také ze zpráv výrobců, kteří se chlubí vánočním povlečením, doplňky interiéru, zajímavou světelnou výzdobou pro vaše domy a zahrady. Na řadu z nich jsme se mohli podívat osobně a na stránkách časopisu se můžete inspirovat věcmi, za které dáme ruku do ohně.

Pohodlí ve veřejném prostoru

Zajímá vás, jak vznikají lavice a přístřešky do parků, ulic, do blízkosti cyklostezek, parkovišť, nebo do zastávek lanovek v zasněžených horách? Nenechte si ujít rozhovor s Davidem Karáskem, který se svojí firmou desítky let místa odpočinku a posezení ve veřejném prostoru navrhuje a vylepšuje.

Proměny katalogových domů

Chcete bydlet ve vlastním a uvítáte ověřené a cenově dostupné projekty domů, které mohou vyrůst rychleji než při individuálním plánování? Podívejte se na aktuální nabídku menších i větších rodinných domů, které jsou v současné době k dispozici.

close info VLM, redakce zoom_in Nové vydání časopisu Dům&Zahrada 12/2024 se speciálem Domy jako inspirace

Rozmanitost nabídky a možnosti individuálních úprav na základě potřeb a přání zákazníka vás určitě překvapí.

Rady pro váš interiér

Toužíte po interiéru, který bude odrážet vaše znamení zvěrokruhu? Poradíme vám, co se hodí do domácnosti přesně podle vašeho znamení. Budete se pak cítit lépe, spokojeně a více „jako doma“. Možná na horoskopy a znamení moc nevěříte. Nevadí, třeba vás potěší rady a tipy na vánoční výzdobu, stejně jako tipy na krásné lampy a lampičky, které oceníte během celého roku

Jak si vybrat troubu?

Doba před vánočními svátky je jako stvořená pro výběr a nákup pečicí trouby, která usnadní výrobu domácího cukroví. I po svátcích jistě najdete řadu příležitostí, jak si připravit něco dobrého. Představíme vám zajímavé novinky do kuchyně a usnadníme výběr tak, abyste se nespálili…

Ještě rady do zahrady

V seriálu o zahradách vám představíme severské zahrady, s řadou zajímavých rostlin a skvělými terasami a odpočinkovými plochami pro rodinné či přátelské posezení. Přidáme světelnou výzdobu zahrad, rady na pestrobarevné podzimní a zimní rostliny do truhlíků třeba na balkony nebo parapety.

close info VLM, redakce zoom_in Nové vydání časopisu Dům&Zahrada 12/2024 - výběr osvětlení do zahrady

Při čtení posledního čísla12 letošního ročníku Domu&Zahrady 2024, které najdete na stáncích od 21. listopadu 2024, vám přejeme hodně klidu. A nebojte se, letos ještě jedno vydání stihneme. Vyjde v prosinci a bude to první číslo ročníku 2025.