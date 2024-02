Před pár hodinami skončil Valentýn, děvčata mají možná radost ze spousty květin a růžového nářadí, kluky snad potěšilo dobré jídlo, čtení, sekačky a pily. I na našem webu jsme připravovali řadu receptů a návodů, jak se dobře najíst a napít. Dělali jsme vše pro to, abyste se do čtení nového časopisu mohli pustit s dobrou náladou a plným žaludkem.

Zima jen podle kalendáře

Podle kalendáře je stále zima, na stránkách časopisu proto věnujeme dost prostoru úvahám, jak si s nižšími teplotami poradit, čím zatopit a moc přitom neutratit. Zaměřili jsme se na tepelná čerpadla a jejich druhy, dočtete se o způsobech instalace i porovnání jejich provozních nákladů.

close info Filip Györe zoom_in Nové číslo Domu&Zahrady 3 2024: Dům plný světla

Zpravodajství o počasí naopak moc zimy nepředvedlo. V polovině února je nezvykle teplo a deštivo. Možná se vám právě proto bude hodit zajímavé téma o meteostanicích, které prozradí, kdy si přibalit deštník, pevné boty nebo holiny, abyste cestou do práce nepromokli a na zahradě se moc nebořili do bláta.

Předjarní přípravy

Zahradničení se nedá uspěchat a trochu počká, ale určitě byste neměli zanedbat péči o nářadí a stroje. Kontrolou stavu, doplnění paliv, maziv, broušením pil a dalšími činnostmi vás provede článek v druhé části časopisu.

close info Michal Janáč zoom_in Nové číslo Domu&Zahrady 3 2024: Z pohovky do bazénu

Po dokončení příprav si můžete nastudovat pár důležitých informací o tom, co byste mohli na zahradě časem zasadit a vybudovat, abyste ji proměnili ve voňavé odpočinkové zákoutí. Každému se může líbit něco jiného, najdete proto inspiraci pro milé posezení s přáteli, odpočinek v síti a lehátku, stejně jako pro cvičení na čerstvém vzduchu.

Pojďte na návštěvu

Těšíte se na návštěvy zajímavých staveb a interiérů? Doufáme, že ano. I v tomto čísle je na co se dívat a čím se inspirovat. Krásné bydlení se dá postavit a získat uprostřed města i daleko od lidí. Se šikovným architektem a řemeslníky máte vyhráno. A když je to někdo z rodiny, určitě udělá, co vám na očích uvidí. Chcete viset na laně u stropu a trénovat lezení? Chcete přejít z pohovky rovnou do bazénu s vířivkou? Uvidíte, že všechno je možné. Když víte, co chcete, určitě to dostanete.

close info Aaron Ci zoom_in Nové číslo Domu&Zahrady 3 2024: Starý dům s moderní přístavbou

Zajímavé informace můžete načerpat i z článku, který je věnován novému stavebnímu zákonu. Řadu věcí by měl zjednodušit, a pokud vše půjde podle předpokladů, budou díky menší administrativě zkráceny lhůty pro vydávání stavebních povolení. Úřady by měly být lépe propojeny, digitalizace dat a sdílení informací má přispět k tomu, aby se stavebníkům trochu lépe dýchalo.

V seriálu Česko v UNESCO se s námi můžete podívat do Holašovic. V druhém seriálu Sám sobě architektem přiblížíme pravidla správného poměru velikosti jako základu harmonie. O kouzlech s materiály v interiéru jsme si povídali s textilní návrhářkou Ivou Šmídovou, která se návrhům a úpravám interiérů dlouhou dobu věnuje. Na dalších stránkách se v popisech stylů dozvíte právě o hrátkách s textilem. Nezanedbali jsme ani hygienu: v koupelně si budete moci prohlédnout nábytek, který má být krásný a funkční, ale rozhodně musí vydržet dlouhodobé působení vlhkosti.

Všem držíme palce a chystáme pro vás spoustu dalších zajímavých článků. Užijte si s dětmi jarní prázdniny a pohodové čtení!

Zdroj: Dům&Zahrada