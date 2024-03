Po mírné zimě se probouzí jarní příroda. Na zahradách a v parcích se objevují se první květy na květinách, keřích a stromech. Dům i zahrada si zaslouží vaši péči a pozornost. A my budeme po ruce, abyste na nic nezapomněli.

Domy a návštěvy doma i v zahraničí

V části věnované stavbám se podíváme na pravidla a požadavky, které potřebujete pro stavbu nízkoenergetických domů. Hodit se bude i Desatero pro nízkou spotřebu, pravidla o správném výběru a instalaci svítidel, která můžete ovládat běžnými vypínači i chytrými mobilními prostředky. I u svítidel a jejich nastavení se dá výrazně ušetřit.

close info Shutterstock, Dům&Zahrada zoom_in Právě vychází nové vydání časopisu Dům&Zahrada - Unikátní stavba na okraji Istanbulu s českými výrobky

Návštěvy domů a zahrad nás zavedly do velkoměstských bytů a domů, do kouzelné přírody nad kaňonem řeky a do krásné moravské oblasti. Nezapomněli jsme ani na zahraniční návštěvu v Istanbulu, kde je unikátní stavba, využívající české výrobky.

Krásný a bezpečný interiér

Slýcháte občas o barvách roku, které ovládají módu, techniku, stavby a interiér? O řadě z nich se na našich stránkách dočtete. Možná vás překvapí, že řada velkých výrobců má vlastní barvu roku a potěší vás rady, jak různé barvy kombinovat.

close info Shutterstock zoom_in Oku lahodící příjemný prostor potřebuje vyvážené střídání všeho, co ho vytváří a naplňuje.

Do interiéru se podívám i v další části seriálu Sám sobě architektem. Dozvíte se v něm, že rytmus byste měli dodržovat i při vybavení svého domova. Z obýváků, ložnic a koupelen odskočíme do kuchyní. Připravili jsme pro vás zajímavé informace o tom, co by v moderní kuchyni nemělo chybět a jak ji zařídit, abyste se v ní vždy cítili skvěle.

Nezapomínáme ani na bezpečnost vašich věcí. Připravili jsme proto téma o trezorech, do kterých můžete uložit důležité dokumenty, cennosti a doklady tak, abyste se o ně nemuseli bát třeba při cestách na chatu, chalupu nebo na dovolenou.

Pro krásnou zahradu

Téma zahrady bychom mohli rozdělit na několik částí. První je úprava celého prostoru zahrady tak, aby vyhovoval dětem a jejich hrám. Zahrada pro děti by měla být rozmanitá a bezpečná. Poradíme vám, jak toho můžete docílit. Další část je věnovaná rostlinám a květinám, které vítají jaro, stejně jako těm, které využijete kolem bazénů a jezírek.

close info Shutterstock, Dům&Zahrada zoom_in Právě vychází nové vydání časopisu Dům&Zahrada - Vítači jara

Bazény, jejich pořízení a péče o ně, to je společně s místy pro fitness aktivity a oddech třetí zahradní (a trochu stavební) téma. Půda není zmrzlá, dá se na místě plánovaného bazénu snadno vykopat. Nebo vyrovnat, pokud má být bazén nadzemní. A pokud už bazén máte, pak je čas se o něj začít starat. Teplota vody nad 10 stupňů už vyžaduje nějakou péči. A u zastřešených bazénů začne koupací sezóna dříve, než se nadějeme…

Je toho ještě víc? Určitě ano! Třeba rozhovor s návrhářkou Lenkou Baarovou, která prodává textilie a galanterii s příběhem. V jiné části časopisu objevíte třeba zajímavé návrhy architektů na vybavení domů pro seniory, Seriál Česko v Unesco vás zavede do krajiny koní v Kladrubech nad Labem.

close info Shutterstock, Dům&Zahrada zoom_in Právě vychází nové vydání časopisu Dům&Zahrada - Soukromé koupaliště

Víc už prozrazovat nebudeme. I tentokrát je jisté, že o zábavu, odpočinek a dostatek informací bude postaráno. Přejeme vám pohodové čtení.

Zdroj: Dům&Zahrada