Zdroj: Nadace Partnerství / Adapterra Awars

Změna klimatu tu je. Je to neoddiskutovatelné, nelze to přejít povzdechnutím o zeleném šílenství nebo psaním knih o modré planetě. Vlny veder v létě obtěžují, ohrožují zdraví obyvatel, mají vliv na ekonomiku i sociální vztahy, zvyšují kvůli klimatizaci energetické zatížení měst i náklady obyvatel za elektřinu. K tomu přidejme stále častější nerovnoměrnou distribuci srážek, kdy četná období sucha střídají přívalové srážky, které naše krajina ani plochy ve městech nejsou schopny zasáknout. A my potřebujeme nadšené lidi, kteří budou myslet jinak. Budou se snažit těmto změnám postavit a vytvořit tady mnohem lepší prostředí, které se změnám ubrání. A soutěž Adapterra Awards, kterou vyhlašuje Nadace partnerství, tyhle projekty hledá a snaží se ty nejlepší ocenit.

Podívejte se na vítězné projekty roku 2021:

Nový ročník a skvělá účast

Letos se do soutěže přihlásilo 115 realizací ze všech krajů republiky, což je zatím nejlepší účast. O těch, které postoupí do finále, rozhodne odborná porota. Finalisty pořadatelé zveřejní na začátku srpna na webu soutěže www.adapterraawards.cz.

Rekonstrukce ulice Stadická v Roudnici nad Labem Autor: Nadace Partnerství / Adapterra Awars

Vítězové Adapterra Awards 2023 získávají finanční odměnu či věcnou cenu od partnerů soutěže – společnosti Nestlé (100 tisíc Kč), Českomoravský cement (50 tisíc Kč), SOLSOL (fotovoltaický set v hodnotě 50 tisíc Kč) a IVT Tepelná čerpadla (tepelné čerpadlo vzduch/vzduch v hodnotě 90 tisíc Kč). O Ceně sympatie rozhoduje od 1. srpna do 15. října veřejnost prostřednictvím online hlasování na webu soutěže. Vítěze internetového hlasování ocení společnost Delloitte finanční odměnou ve výši 50 tisíc Kč. Kromě toho soutěž udělí také speciální ocenění nejlepším projektům z Prahy, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje či regionů sousedících s Rakouskem. Vítězné projekty pořadatelé vyhlásí 1. listopadu na tematicky zaměřené konferenci v Praze.

Hlavní kategorie soutěže a ceny pro vítěze

Volná krajina – finanční odměna ve výši 100 tisíc Kč od společnosti Nestlé Česko

Zastavěná území – finanční odměna 50 tisíc Kč od společnosti Českomoravský cement

Náš domov – fotovoltaický set od společnosti SOLSOL v hodnotě 50 tisíc Kč

Pracovní prostředí – tepelné čerpadlo vzduch/vzduch IVT AERO v hodnotě 90 000 Kč od společnosti IVT Tepelná čerpadla, s. r. o.

Cena sympatie – finanční odměna 50 tisíc Kč od společnosti Deloitte

Lesopark Na Panském v Bohumíně Autor: Nadace Partnerství / Adapterra Awars

Speciální ocenění

Cena Prahy (nejlepší projekt na území města Prahy)

Cena Moravskoslezského kraje (nejlepší projekt na území Moravskoslezského kraje)

Cena Jihomoravského kraje (nejlepší projekt v Zastavěném území v rámci Jihomoravského kraje)

Cena českého příhraničí (nejlepší projekt na území Jihočeského, Jihomoravského kraje či Vysočiny)

Cena rakouského příhraničí (nejlepší projekt na území Horního či Dolního Rakouska)

„Soutěž Adapterra Awards cíleně hledá projekty reagující na tyto dopady klimatické změny z oblastí, jako jsou revitalizace veřejných prostranství, budování krajinných prvků, zpřírodnění vodních toků, hospodaření v lesích, adaptace firemních areálů a průmyslových center, soukromých i veřejných budov. Máme obrovskou radost, že se jich letos přihlásilo 115, což je zatím nejvíc v historii soutěže. Budeme tak moci ocenit nejlepší z nich a doplnit naši veřejně přístupnou databázi příkladů z praxe o další inspiraci,“ říká koordinátorka soutěže Andrea Křivánková z Nadace Partnerství.

Podívejte se na některé projekty z minulých let: