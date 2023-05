Zdroj: Weber

Společnost Weber, člen Skupiny Saint-Gobain, otevřela v pražských Štěrboholech své první české komerční centrum 3D stavebního tisku. Robotické rameno zde za pomoci speciální cementové směsi, vyvinuté pro 3D tisk, zvládne ve velmi krátkém čase vytisknout až 12 metrů dlouhé a 3 metry široké stavební prvky. 3D tisk nevyplňuje betonem celý objem tištěných předmětů a prvků, ale využívá ho jen na potřebných místech, kde je při stejné či vyšší pevnosti a odolnosti díky tomu možné ušetřit desítky procent materiálu. Tištěné prvky jako schodiště nebo opěrné zdi navíc dokážou oproti monolitickým stavbám ušetřit až 80 % práce v místě výstavby a tím zrychlit celý proces až o 60 %. Technologie 3D tisku je přenesena z globálního kompetenčního centra, které má Weber v Nizozemsku a kde se touto metodou již vyrábí například prvky pro mostní konstrukce, experimentální domy a další stavební řešení.

V Evropě již odzkoušeno

„Technologie 3D tisku je dnes ve stavebnictví již prověřená na více projektech v Evropě. Ukazuje se, že zadavatelům i stavebním firmám šetří významné množství času, nákladů i sekundárního odpadu. Navíc architektům přináší novou tvůrčí svobodu. To, co by za použití tradičních postupů bylo téměř nemožné postavit, zvládne 3D tisk během několika hodin,“ říká Robert Kazda, ředitel společnosti Weber. Zároveň dodal, že se Weber v příštím roce plánuje zaměřit na rozšíření výroby prvků do interiéru i exteriéru. Do budoucna by se pak chtěl zaměřit i na tisk ještě větších a komplikovanějších stavebních prvků. Zároveň si Weber klade za cíl pokračovat v dalším vývoji materiálů a technologií pro 3D tisk.

Schodiště vytištěné 3D tiskárnou

Interiéry i veřejný prostor

Cílem Weberu je v Česku navázat na úspěchy kolegů z Nizozemí, kde se 3D technologie již několik let běžně využívá jak pro tisk dílčích stavebních prvků, tak pro velké stavební konstrukce. V roce 2017 byly například pro město Gemert vytištěny dílčí prvky pro třicetimetrový most. O rok později pak vznikl projekt Milestone – obytný bungalov, vytvořený čistě 3D tiskárnou, který je již několik let obýván. „Významnou roli hraje v Nizozemí 3D tisk například ve výstavbě infrastruktury. Tisknou se zde opěrné zdi pro parky a k zastávkám hromadné dopravy, opěrné stěny bazénů, kanalizační šachty, propustky či exteriérová schodiště,“ řekl Peter Paul Cornelissen, zastávající funkci Business Unit Manager 3D Printing, který byl při otevření centra ve Štěrboholech rovněž přítomen. „Weber se v Česku plánuje zaměřit právě na tisk dílčích stavebních prvků, na výrobu a prodej materiálů pro 3D tisk a zároveň nabídnout technickou podporu všem 3D tiskařům,“ vysvětluje Marek Zadina, Business Development 3D Print Weber. „Chceme spolupracovat i s dalšími firmami, které se 3D tiskem zabývají nebo by se jím rády zabývaly. Budeme vyrábět speciální cementové směsi pro 3D tisk. Zároveň si klademe za cíl zpřístupnit 3D tisk i širší odborné veřejnosti. Koncept centra je zejména v R&D, výrobě, vzdělávání a sdílení zkušeností. Každý může přijít se svým vlastním návrhem. Ten bude následně vytisknut,“ dodává Marek Zadina.

Výhody 3D tisku ve stavebnictví Využití 3D technologie ve stavebnictví může přispět nejen ke zrychlení a zefektivnění procesu výstavby, ale také k udržitelnosti. Díky projektové dokumentaci je přesně známo, jak udělat konstrukci stabilní a vyváženou, a přitom optimalizovat množství stavebního materiálu. Vzniklý cementový odpad bude recyklován do podoby znovu využitelné cementové drtě. Ani trocha materiálu tak nepřijde vniveč.

Spolupráce s uměleckým světem

Že při vymýšlení návrhu lze popustit uzdu kreativitě, si vyzkoušela i česká umělkyně Lucie Jindrák Skřivánková, která v centru Weber 3D tisku vytvořila již celou řadu artefaktů.

