Zdroj: Unsplash

Kusové koberce už dávno nejsou jen pouhými lapači prachu, jak tomu kdysi bývalo. Během let se jejich kvalita zvýšila natolik, že se staly nepostradatelnou součástí našich domovů. Objevte pět pádných důvodů, proč by měl kusový koberec zdobit i váš domov.

Vstanete z příjemně vyhřáté postele a namísto studené podlahy došlápnete do měkoučkého koberce. To ovšem není jediným důvodem, proč si kusový koberec pořídit domů. Jaké jsou jeho nejdůležitější vlastnosti?

1. Zlepšuje akustiku

Některé prostorné místnosti s velkou podlahovou plochou mají špatné akustické vlastnosti. Umístěním koberce se akustika upraví a eliminuje se ozvěna. V dřívějších dobách se dokonce kvůli odzvučení věšely koberce a tapisérie na stěny. Umí také tlumit zvuk chůze, což ocení zejména vaši sousedé, kteří bydlí v patře pod vámi.

2. Pohlcuje prach

Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát jako úplná výhra, kusové koberce do sebe vstřebávají prach a nepustí ho zpět do ovzduší. Zabraňují tak víření prachu ve vzduchu a udržují okolní atmosféru čistší než tvrdé podlahy. Na hladkých površích prachové částice volně leží a každým pohybem se znovu rozvíří. Částice prachu spolu s alergeny se tak dostanou opět do vzduchu a my je vdechujeme.

3. Udržuje teplo

Další plusový bod získávají kusové koberce za jejich hřejivé vlastnosti. V pokoji totiž dokážou udržet až 20 % tepla. Můžete si tak snížit teplotu na termostatu minimálně o jeden stupeň a ušetřit na nákladech za topení. Koberce mají hřejivý vliv i na naši mysl. Dá se to srovnat s placebo efektem. Když v místnosti uvidíte koberec, automaticky se vám navodí pocit tepla.

4. Nízká pořizovací cena

Mezi další výhody koberců vedle jejich měkkého a ztišujícího povrchu patří také přijatelná cena. Kusový koberec pořídíte od stovek do tisíců korun. Mezi cenově přijatelnějšími se pohybují koberce ze syntetických vláken. Přírodní koberce patří mezi dražší kousky. Pokud se vám koberec okouká, snadno ho díky nízké ceně vyměníte za nový koberec.

5. Zvyšuje bezpečnost

Koberec také skvěle tlumí pády a neklouže. Využijete ho zejména, pokud máte malé děti, které často padají. Pokud nemá váš kusový koberec pogumovaný spodní povrch, podložte ho protiskluzovou podložkou. Nejenže zabráníte uklouznutí, ale při vysávání se vám nebude koberec shrnovat.

Koberec zvyšuje bezpečnost Autor: Pexels

Další výhody:

Kusové koberce se lépe čistí než ty velké celoplošné. Často je stačí pouze jednoduše vytřepat, vysát, případně utřít vylitou tekutinu suchým hadříkem. Některé syntetické či bavlněné koberce je možné prát v pračce, samozřejmě ale v závislosti na jejich rozměrech. Nezapomínejte, že kusové koberce je třeba vysát i ze spodní strany. Pokud by se pod koberec zatoulal kamínek, na dřevěné podlaze by mohl udělat nevratné škrábance. Kromě jednoduché údržby je jejich výhodou také flexibilita - můžete je snadno přemístit tam, kam se vám zrovna zlíbí.