Zdroj: Shutterstock

Když vejdete do místnosti, obvykle hned zjistíte, co je třeba uklidit. Hromada špinavého oblečení, které čeká na vyprání, kuchyňský dřez plný špinavého nádobí nebo prach usazený na poličkách. Jakmile jsou všechny tyto věci uklizené, snadno se zapomene na ty ostatní. Které to jsou?