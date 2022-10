Zdroj: Shutterstock

1. Socha svobody, New York, USA

Ve výčtu nejznámějších soch nesmí chybět Socha svobody. Socha byla umístěna na ostrově Liberty na Manhattanu a byla věnována 28. října 1886 jako dárek od obyvatelů Francie Spojeným státům jako dárek k oslavě 100 let výročí podepsání Deklarace nezávislosti Spojených států. Socha je ikonou svobody, a také celých Spojených států.

2. Kristus Vykupitel, Rio de Janeiro, Brazílie

Socha Krista je považována za největší sochu ve stylu Art Deco na světě a je zároveň pátou největší sochou Ježíše na světě. Je vysoký 30 metrů, její podstavec má 8 metrů a rozpětí paží je široké 28 metrů. Vysochaný Ježíš se nachází na vrcholu 700 metrů vysoké hory Corcovado. Socha se stala ikonou Rio de Janeira a je zároveň nejslavnější a nejobdivovanější památkou Brazílie. Byla postavena v letech 1926 až 1931.

3. Velká sfinga, Gíza, Egyptě

Běžně se jí říká pouze Sfinga. Je to vápencová socha mýtického tvora s lvím tělem a lidskou hlavou. Stojí na náhorní plošině v egyptské Gíze – na západním břehu Nilu. Jedná se o největší monolitickou sochu na světě, která je dlouhá 73 m široká 19 m a vysoká 20 m. Je to také nejstarší známá monumentální socha a běžně se věří, že ji postavili staří Egypťané kolem let 2558–2532 před naším letopočtem.

4. Sochy Moai, Velikonoční ostrov

Tyto monolitické lidské postavy vytesané lidmi Rapa Nui z jedné skály, přibližně v období let 1250 až 1500. Téměř všechny Moai mají velmi obrovské hlavy, které tvoří až tři osminy velikosti celé sochy. Nejvyšší socha, zvaná Paro, byla vysoká téměř 10 metrů a vážil 75 tun. Nejtěžší socha byla kratší, vážila 86 tun. Na ostrově najdete více než 900 soch, pro nás je jistě zajímavé, že záhadu, kde se zde sochy vůbec vzaly, pomáhal vyřešit český vědec Pavel Pavel.

5. Socha Davida, Florencie, Itálie

David je mistrovské dílo renesančního sochařství, které vytvořil v letech 1501 až 1504 italský umělec Michelangelo. Jedná se o 5 metrů vysokou mramorovou sochu stojícího mužského aktu. Socha představuje biblického hrdinu Davida (David a Goliáš). Socha se nachází v galerii Accademia ve Florencii.

Zdroj: ireceptar.cz, turisimo.cz