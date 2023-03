Zdroj: Lucie Peukertová

1. Většina trvalek i nenáročných půdopokryvných keřů roste poměrně rychle. Pokud ale na vytvoření kompaktního porostu spěcháte, určitě příliš nešetřete na hustotě výsadby. Spon se liší podle rychlosti a charakteru růstu. Na metr čtvereční je dobré vysadit tři až čtyři keře s výškou do 20 centimetrů. U poléhavých jalovců ale vystačí i jediná rostlina. U trvalek se považuje za vhodný spon okolo 30 x 30 cm.



2. O hustotě výsadby často rozhoduje cena, ta ale naštěstí u těchto rostlin nebývá vysoká. Pokud zvolíte malé rostliny do výšky 15 cm, počítejte s cenou okolo 200 Kč, pořídíte je ale i mnohem levněji. Trvalky se pohybují v hodnotách okolo 50 Kč.



3. Při výsadbě rostlin do půdy horší kvality k nim přidejte několik hrstí zahradnického substrátu, použít se dá i dobře rozložený kompost. Rostlinám zapěstovaným v kontejneru o objemu 500 ml až 1 l dopřejte substrátu mnohem více, neměli byste ale sázet jen do něj. Promíchejte ho se zeminou, která se běžně vyskytuje v daném místě. Kyselomilným dřevinám, jako je vřes nebo vřesovec, přilepšete spíš listovkou nebo rašelinou.



4. Pokud od náhrady trávníku očekáváte co největší samostatnost, volte raději půdopokryvné keře, ty se totiž obejdou bez řezu. U trvalek bude vhodné v předjaří odstranit odumřelou hmotu, což opět zvýší náročnost péče.



5. Abyste rostlinám na začátku trochu pomohli, po výsadbě plochu zamulčujte. Typ mulče ale volte tak, aby co nejvíce zapadl do prostředí. Například v podrostu stromů se dobře uplatní přírodní dřevěná štěpka, kůra nebo dokonce listovka. Na tu se rozhodně nevydejte do lesa, ale vyrobte si ji ze spadaného listí, které uklidíte na podzim. Na slunném a suchém stanovišti zase můžete zvolit štěrk, který bude ochlazovat půdu, a tím ji ochrání před výparem vody.

