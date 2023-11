Zdroj: Shutterstock

Stručný souhrn z článku: Oddělení žloutku pomocí PET lahve, udržování toustovače čistého s pečicím papírem a prolisování česneku s lupinou usnadňují kuchyňské práce.

Vakuování potravin ve vodě bez potřeby speciálního zařízení pomáhá uchovat jejich čerstvost a trvanlivost.

Pro zachránění přesolené polévky lze použít vaječný bílek, bramboru, cukr nebo ji naředit smetanou, mlékem či vodou. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

1) Na žloutek jděte s PET lahví

Potřebujete oddělit žloutek od bílků a při rozklepnutí vám celý obsah skořápky vytekl do misky? Než vezmete do ruky lžíci a začnete hrát s kluzkým žloutkem únikovou hru, poohlédněte se po PET lahvi. S její pomocí ho vyjmete během pár vteřin. Jak na to? Z PET lahve odstraňte víčko, lehce ji zmáčkněte a hrdlo přiložte ke žloutku. Povolte stisk, nasajte žloutek do lahve a přemístěte do jiné nádoby.



Tento trik se žloutkem a lahví vyzkoušel i slavný Jamie Oliver. Podívejte se na video:



2) Stále čistý toustovač

Zapečené tousty obstojí jako rychlá večeře, svačina do školy i pohoštění pro návštěvu. Připravit se dají v mnoha obměnách, mají však jednu nevýhodu, a tou je čištění přístroje od připečených zbytků rozpuštěného sýra. Řešení je snadné – toustovač vyložte pečicím papírem. Příprava toustů bude trvat o chvilku déle, ale povrch zůstane dokonale čistý.

Jak se vyhnout nepříjemnému čištění toustovače? Použijte pečicí papír Autor: Shutterstock

3) Česnek před lisováním neloupejte

Usnadněte si práci a prolisujte stroužek česneku i s pevnou slupkou. Po zmáčknutí se dužina snadno dostane ven a slupka zůstane uvnitř. Po jejím vyjmutí zůstane lis téměř čistý a stačí ho jen opláchnout.

4) Zavakuujte zásoby jen pomocí vody

Vakuování je skvělý způsob skladování potravin, který prodlužuje jejich trvanlivosti. Zachovají si čerstvost, barvu i vitaminy, díky vakuu k nim nepronikne vlhkost a jsou chráněny před plísněmi. Navíc zaberou mnohem méně místa. Pokud si nechcete pořizovat vakuovačku, vyzkoušejte tento jednoduchý trik. Potřebovat budete jen sáčky se zipovým zavíráním a nádobu s vodou. Jídlo vložte do sáčku, vytlačte vzduch a zapněte sáček tak, aby zůstala jen mezera. Poté ho ponořte do vody, vytlačte zbylý vzduch a uzavřete. Sáček osušte utěrkou a vložte do lednice nebo mrazáku.



Na postup se můžete podívat také v tomto videu:



5) Co dělat s přesolenou polévkou?

I zkušené hospodyni se někdy utrhne ruka se solí. Než se pustíte do vaření nové polévky, zkuste situaci zachránit pomocí ingrediencí, jež mají schopnost sůl absorbovat.

V případě přesoleného vývaru pomůže vaječný bílek. Vlijte ho do polévky, nechte ho srazit a poté vyjměte.

Do polévky dejte vařit nakrájenou bramboru do změknutí a poté ji vyjměte.

Vyzkoušejte trik s cukrem – ponořte kostku cukru na lžičce do polévky, nechte rozpustit a vyjměte. Opakujte, dokud se slaná chuť nezmírní.

Zkuste polévku nastavit – ideálně smetanou nebo mlékem, v nouzi vodou.

Pokud ani to nepomůže, připravte novou polévku zcela bez soli a poté ji smíchejte s přesolenou verzí.

