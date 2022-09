Zdroj: Shutterstock

Většina květin nás těší svým krásným květem a příjemnou vůní především ve dne. Pak jsou tu ale i rostliny, které kvetou intenzivně především večer a šíří svou omamnou vůni daleko do okolí. Které rostliny to jsou?

Světelné řetězy, svíčky a lucerny jsou klasikou, která nikdy neomrzí, když chcete zútulnit svou zahradu. Avšak pokud chcete opravdu zapůsobit na svoje smysly, vsaďte na voňavé květiny. Nebojte se do své zahrady zakomponovat rostliny, které v noci voní silněji a sladčeji. Jaké zvolit a kam je ideálně umístit?

1. Noční flox

Noční flox je rostlina, kterou lze nalézt v odstínech bílé, fialové i hnědé. Jeho vůně připomíná madle a vanilku. Přes den jsou kvítky pevně sevřené do drobných korálků, ale s blížícím se večerem se začnou pomalu rozevírat a odhalovat okvětní lístky hvězdicovitého tvaru. Ideální je pro něj vlhká půda a přímé sluneční světlo. Vysazujte ho do truhlíků a myslete na to, že může dorůstat výšky i šířky v rozmezí od deseti do padesáti centimetrů.

Noční flox Autor: Shutterstock

2. Měsíčnice

Jedná se o noční verzi povijnice nachové, která rovněž kvete v noci. Svou nádhernou vůní se řadí mezi rostliny, které nám svou plnou krásu ukážou až po západu slunce. Charakteristické jsou pro ni bílé květy, které připomínají trubku a mají listy ve tvaru srdce. Měsíčnice roste velmi rychle a kvete v podstatě celé léto. Květy se otevírají s padajícím soumrakem a zavírají se až k ránu. Jakožto popínavé rostliny upřednostňují růst u plotů či pergol.

3. Gardénie

Gardénie je právem považována za královnu nočních květin, jelikož produkuje obrovské množství drobných kvítků, které dokážou svou vůní zaplavit celou vaši zahradu. Těšit se z ní můžete od července do září. Při mírné zimě ji dokonce můžete ponechat venku a nemusíte ji schovávat do zimní zahrady. Dorůstá výšky 75 centimetrů a rozpětí až 1 metru.

Gardénie Autor: Shutterstock

4. Svída bílá

Opadavý keř, který se svou barvou vyjímá v každé zahradě. Červené stonky, které jsou ozdobeny zelenými listy se slonovinovým lemováním nejen v zahradě pěkně vypadají, ale rovněž si jejich přítomnost užijete i v noci. Bílé květy totiž ve tmě odráží sluneční svit a i v temné noční zahradě si můžete užívat jejich krásnou bílou barvu. Dorůstá výšky až 2,5 metru a stejného rozpětí.

5. Andělské trumpety

Tato květina má skutečně krásné a jedinečné květy. Budou se vyjímat jak na záhonu, tak i na terase nebo v zahradním altánu. Ale pozor, mohou být prudce jedovaté, takže při manipulaci s nimi dávejte pozor. Obsahují také halucinogenní drogu, která může způsobit ne zrovna příjemné stavy.

Zdroj: ireceptar.cz, thespruce.com