Zdroj: Shutterstock

Nepatříte mezi šťastlivce, kteří mají doma velké místnosti jako taneční sál, ale naopak malé prostory? Máme pro vás dobrou zprávu. Nemusíte hned bourat a stavět příčky. Jde to i pomocí pár jednoduchých triků a optických klamů. Poradíme vám, jak na to.

Malé místnosti nemusí být vždy na škodu. Jsou útulné a díky menšímu množství nábytku se snáze zdobí. Přesto mnoho lidí s malými místnostmi chce, aby prostor vypadal větší, než ve skutečnosti je. Pokud do této skupiny spadáte, není hned nutné přestavovat byt. Pomocí těchto triků si snadno místnost opticky zvětšíte.

1. Světlé barvy

Tmavé barvy jsou v malých místnostech špatnou volbou. Jak bylo navrženo odborníky, světlejší barvy vytváří iluzi větší plochy. Tmavá schémata, i když jsou trendy a designová, se nejlépe využijí na větších plochách. Pokud byste je použili pro malou místnost, vytvořilo by to dusivý pocit, jako by se stěny přibližovaly k sobě a místnost se zmenšovala.

2. Se vzorem opatrně

Až si budete vybírat tapetu, zamyslete se, jak její vzor může ve vaší místnosti působit. Vzory na tapetách vám totiž mohou pomoci místnost zkrátit, prodloužit nebo třeba rozšířit. Drobný a hustý vzor na tapetě stěnu opticky vzdálí. Naopak velký vzor, třeba květin, ji opticky přiblíží. Když použijete tapetu se svislým vzorem, opticky ji zvýšíte. Pokud máte místnost hodně úzkou, použijte vodorovný vzor, třeba pruhy a stěnu tak opticky rozšíříte.

3. Budiž světlo

Dostatek světla je naprosto klíčovým pro zvětšení prostoru. Existuje hned několik možností jak do interiéru dostat více světla – některé jsou dražší a účinnější, některé jsou levnější, ale neudělají takový efekt. Nejúčinnější jsou bezesporu velká okna. To je bohužel velká investice a pokud jste v pronájmu, není to pro vás to pravé ořechové. Naštěstí existují i malá řešení, která nejsou tak časově ani finančně náročná a v některých interiérech jsou naprosto dostačující.

V interiéru byste se měli vyvarovat jakýmkoliv tmavým koutům. K tomu vám pomohou lampy, bodové a jiné osvětlení. Zde zřejmě ničím nešlápnete vedle. Můžete použít například velké lustry, které přitáhnou pozornost ke stropu, který je najednou opticky výš. I zde lze být kreativní, můžete například sáhnout po designových stolních lampičkách nebo šikovně rozmístit led pásky.

4. Zrcadlo

Kouzlete se zrcadly. Ta jsou totiž ideálním doplňkem k tomu, že místnost díky nim vypadá mnohem větší. Zrcadla lze nainstalovat na posuvné dveře od šatní skříně nebo jako obložení celé stěny. Zrcadla slouží dvěma prospěšným účelům. Do místnosti odráží obrazy, doplňky, tapetování, nábytek a světlo z lamp nebo vnitřního osvětlení. Během dne, kdy přirozené sluneční světlo proudí dovnitř okny, se odráží od zrcadel, čímž je místnost světlejší a působí prostornějším dojmem.

5. Nábytek na nožičkách

Nábytek, který má viditelné nohy, dokáže dokonale vytvořit efekt většího prostoru ve srovnání s velkými kusy nábytku. Ten nábytek, který je položený přímo na podlaze bez nohou, se může zdát na malém prostoru příliš velký a objemný. Nábytek s nohama oproti tomu přitahuje oči a pozornost a vytváří také mnohem více světla.

Zdroj: ireceptar.cz, thespruce.com