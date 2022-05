Zdroj: Shutterstock

Nelákají vás přelidněná koupaliště a raději byste vyrazili k vodě do přírody? Pak jsou pro vás zatopené lomy s průzračnou vodou to pravé ořechové . Prohlédněte si 7 nejkrásnějších přírodních koupališť v Česku.

1. Lesní koupaliště v Liberci

Areál lesního koupaliště v Liberci se nachází uprostřed lesa v Lidových sadech. Jedná se o oblíbené koupaliště vystavěné za první republiky v roce 1935. Hlavním zdrojem vody pro koupaliště je Jizerský potok, který zaručuje i v těch největších vedrech příjemné osvěžení.

2. Lom Hříměždice

V tomto lomu se vyřádí především skokani. Skály okolo lomu na sobě mají čísla od 1 do 10. Čísla označují stupínky v metrech a bezpečná místa skoků do vody. Do vody se může skákat i z houpačky, pontonu a skokanského prkna. V lomu platí bohužel přísný zákaz koupání psů, ale pro lidi je vstup zdarma.

3. Přehrada Orlík

Plánujete dovolenou v blízkosti Vltavské kaskády? Pak rozhodně nevynechejte návštěvu malebné přehrady Orlík. Přehradní nádrž dostala své jméno podle zámku, který kdysi čněl nad hlubokým údolím Vltavy a dnes se nachází jen pár metrů nad hladinou přehradního jezera. Oddávat se tady můžete sladkému nicnedělání i aktivnímu trávení letní dovolené.

4. Zatopený lom Výkleky

Zatopený lom Výkleky najdete ve stejnojmenné obci Výkleky nedaleko Olomouce. Čistá průzračná voda s viditelností až do hloubky tří metrů je obestřená obřími skalisky, ze kterých se otevírá pěkný výhled na hladinu. Podle místních i návštěvníků z blízkého okolí jde o jedno z nejkrásnějších přírodních míst ke koupání na Přerovsku.

5. Pískovna Mlékojedy

Bývalá pískovna mezi Tišicemi a Mlékojedy nabízí příjemné koupání i řadu služeb. Voda zde bývá krásně čistá, slunit se můžete na travnatých nebo písčitých plážích. Příjemné koupání doplňuje plážový bar, beachové kurty a vodní lezecká stěna.

6. Stříbrný rybník

Rekreační areál Stříbrný rybník se nachází v Malšově Lhotě u města Hradec Králové, na břehu Stříbrného rybníka. Areál díky své poloze uprostřed nádherné přírody na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a novohradeckých lesů je ideální pro rodinnou dovolenou.

7. Pískovna Náklo

Velké přírodní koupaliště ležící nedaleko Litovle – mezi Lhotou nad Moravou a Náklem vzniklo na místě těžby štěrkopísku. Zatopená část má rozlohu asi 100 hektarů a je hluboká až 25 metrů. Užívat si zde můžete zasloužený odpočinek, tak i spoustu zábavy ve formě vodních sportů.

