Zdroj: Shutterstock

1. Golden Gate, USA, San Francisco

Golden Gate je nejznámějším mostem na světě a jeho celková délka je 2737 metrů. Most má oranžovou barvu, aby ladil s pobřežním okolím a byl viditelný i v nepříznivém počasí a častých mlhách pro projíždějící lodě.

Golden Gate Autor: Shutterstock

2. Ponte Vecchio, Itálie, Florencie

Středověký most klenoucí se nad řekou Arno má tři oblouky a po obou stranách je lemován obchody klenotníků, obchodníků s uměním a prodejci suvenýrů, které mu dodávají atraktivní vzhled. Je nejstarším kamenným obloukovým mostem v Evropě.

Ponte Vecchio Autor: Shutterstock

3. Magdeburský vodní most, Německo, Magdeburg

Unikátní vodní most v německém městě Magdeburg spojuje kanál Labe-Havel s kanálem Mittellandkanal. Díky své délce, která je 3 km, je nejdelším plavebním akvaduktem na světě. Šířka mostu je 34 metrů a hloubka 4 metry.

Magdeburský vodní most Autor: Shutterstock

4. Brooklynský most, USA, New York

Brooklynský most vede přes řeku East River a jeho rozpětí mezi pilíři je 486,3 metru. Spojuje dvě části New Yorku - Manhattan a Brooklyn. V době jeho otevření se jednalo o největší visutý most na světě a první visutý most na ocelových lanech. Výhled na panorama Manhattanu je z něj vskutku nezapomenutelný.

Brooklynský most Autor: Shutterstock

5. Most Akashi-Kaikyo, Japonsko, Kobe

Tento most je jeden z nejpůsobivějších výkonů moderní architektury. Je nejdelší, nejvyšší a nejdražší visutý most, jaký byl kdy postaven. Táhne se 3 910 metrů přes úžinu Akashi a spojuje metropolitní oblast Kobe na ostrově Honšú s ostrovem Awadži.

Most Akashi-Kaikyo Autor: Shutterstock

6. Tower Bridge, Velká Británie, Londýn

Ocelový silniční i pěší most Tower Bridge je bezesporu nejkrásnějším a nejikoničtějším mostem v Londýně. Stojí nedaleko hradu Tower a spojuje londýnské centrum s městskou částí Tower Hamlets. Při olympijských hrách v roce 2012 na něm byly zavěšené olympijské kruhy.

Tower Bridge Autor: Shutterstock

7. Viadukt Millau, Francie, Millau

Velkolepý dálniční most Viaduc de Millau přes řeku Tarn byl vybudovaný v roce 2004. Na délku měří 2,5 km a je podepřen 7 mohutnými betonovými pilíři. Na každém pylonu vysokém 87 m je zavěšeno 11 párů mohutných nosných lan. Celková hmotnost oceli použité k výstavbě mostu je 36 tisíc tun, tedy 5x více, než bylo spotřebováno na Eiffelovu věž.

Viadukt Millau Autor: Shutterstock