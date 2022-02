Zdroj: Shutterstock

1. Vyhlídka Máj

K nejromantičtějším místům středních Čech patří proslulá vyhlídka Máj. Řeka Vltava se zde klikatí do romantické podkovy, na kterou se můžete podívat ze shora z vyhlídky. Dostanete se sem snadno. Z nejbližší obce je to přibližně 1 km pěšky. Doporučujeme sem vyrazit na západ slunce.

2. Mumlavský vodopád

Nedaleko Harrachova vytváří řeka Mumlava dechberoucí přírodní scenérii. Jsou jí vodopády odstupňované žulovými bloky. Celý rok sem padá voda z desetimetrové výšky. V zimě se ale jeden z nejkrásnějších vodopádů u nás mění na okouzlující ledopád.

3. Praha

V Praze se nachází spousta romantických míst. Vydejte se například do malebných uliček Nového světa, kde to vypadá, jako by se zastavil čas, na Kampu nebo na Petřínskou rozhlednu. Krásné jsou také večerní toulky Vyšehradem.

4. Zámek Hluboká

Zámky jsou celkově ta nejromantičtější místa. A mezi ty nejkrásnější se řadí zámek Hluboká v jižních Čechách. Můžete si projít vnitřní prohlídkový okruh, když vám nebude počasí přát, nebo si projít okolní parky a promenády. Hluboká nad Vltavou je zkrátka sázka na jistotu.

5. Modlivý důl u Svojkova

Jistá romantická tajemství skrývá i Modlivý důl na Českolipsku. Pokud se k němu vydáte od hradu Sloup, rozšíří se přehlídka romantických míst také o lesní divadlo ve stínu skal a další půvabná zákoutí.

6. Zámek Loučeň

Na zámku Loučeň se můžete ztratit v jednom z mnoha venkovních labyrintů. Navíc si u toho můžete prohlédnout zámek a dopřát si romantický wellness pobyt s bublinkama.

7. Ještěd

Ještěd je dnes unikátní stavbou, obdivovanou u nás i v zahraničí. Navíc poskytuje ubytování, což je neskutečný zážitek. Z každého pokoje vás totiž okouzlí dechberoucí výhled na město Liberec.

Zdroj: Kudyznudy.cz, Cestovinky.cz