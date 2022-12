Zdroj: Shutterstock.com

Tato původem jihoamerická květina nepotřebuje až tak specifické podmínky. Při správné péči se vám vánoční kaktus coby poměrně nenáročná pokojová rostlina odmění krásnými červenými květy. Bez čeho se ale neobejde?

Chladnější místnost a méně svitu

Vypěstovat vánoční kaktus není až taková věda. Stačí si ohlídat správnou teplotu, vlhkost a přísun světla. Vhodná teplota pro pěstování vánočního kaktusu je mezi 12 až 18 stupni Celsia. Kaktus sice zvládne i vyšší teploty, klidně přes 20 stupňů, ale vyšší teplota snižuje šanci rozkvetení.

Vánoční kaktus pochází z jihoamerických džunglí. Díky svému původu se řadí ke krátkodenním rostlinám. To znamená, že preferuje sluneční svit jen část dne, nejvýše dvanáct hodin denně. Je tak vhodné jej umístit na místo, kde ho nevystavíte celodennímu svitu. Dobré je vyvarovat se i místu, kam dopadá přímé slunce. To by totiž mohlo spálit jeho listy. Kaktus také chraňte před průvanem.

Kaktus zalévejte, ale ne moc!

Vánoční kaktus je vhodné zalévat pravidelně, ale ne příliš často. Zalévejte ho tak, aby půda byla vždy mírně vlhká, ale nikoliv mokrá. Kaktus v době růstu, což odpovídá období od března do července, vyžaduje pravidelnou střední zálivku. Počátkem podzimního období zálivku omezte. Opět ji zvyšte v momentě, kdy se začnou na kaktusu objevovat první poupata.

Celoroční údržba

Kaktus hnojte pravidelně během období růstu hnojivem s vysokým obsahem dusíku. Rozhodně nic nezkazíte celoroční péčí, kdy budete pravidelně odstraňovat odumřelé květy a listy. Tím podpoříte růst nových listů a zabráníte hromadění škodlivých škůdců a vzniku plísní.

