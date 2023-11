Zdroj: Pilsner Urquell

Pilsner Urquell pořádá již dvanáctou charitativní aukci originálních děl. Výtěžek tradičně poputuje na konto Centra Paraple, které pomáhá lidem s poškozením míchy s návratem do aktivního života. Aukce již probíhána webu https://aukce.pilsner-urquell.cz/ a vyvrcholí 1. prosince.

Výjimečné šaty z piva

„V letošním roce jsme se rozhodli vydražit výjimečné šaty vyrobené z našeho piva pomocí unikátní technologie. Róba pochází z dílny předního českého návrháře Jakuba Polanky a letos v ní zazářila Aňa Geislerová na karlovarském filmovém festivalu.

I další díla, o která mohou podporovatelé umění a Centra Paraple v aukci usilovat, jsou rovněž inspirovaná pivem Pilsner Urquell. Věříme, že výtěžek z letošní aukce opět významně podpoří smysluplnou činnost Centra Paraple. Za to již nyní všem dražitelům děkujeme,“ říká Kristýna Tereková, senior brand manager značky Pilsner Urquell.

Jaký je příběh šatů? Látka vznikla v australské firmě Nanollose, zabývající se především produkcí mikrobiologické celulózy z organických materiálů. Po třech měsících prací v laboratořích bylo ze zhruba 300 litrů plzeňského ležáku vyrobeno 15 metrů unikátního materiálu připomínajícího kůži. Proces výroby začal „naočkováním“ piva Pilsner Urquell speciální přírodní bakterií, po dvou týdnech ve velkoplošných nádobách byla základní surovina připravena ke “sklizni”.

V této fázi materiál připomínal želé. Po následujícím zesvětlení a vyčištění byl materiál připraven ke změkčení pomocí rostlinného změkčovadla, aby nebyl příliš tvrdý a křehký, a k sušení. Celý proces úprav trval asi 5 týdnů a vyvrcholil závěrečným voskovaným postřikem. Ten látce z piva Pilsner Urquell dodal nádherný lesk.

Šaty na festivalu vynesla Aňa Geislerová, pro kterou to byla také zcela nová zkušenost. „Cítím se poctěna, že jsem to mohla být já. Kdyby to byla jiná žena, tak bych té dotyčné absolutně záviděla. Velmi si toho vážím,“ popisuje Aňa Geislerová a dodává: „Líbí se mi spojení elegance ženy, červeného koberce a oroseného půllitru. Připomíná mi to film Postřižiny s úžasnou Magdou Vašáryovou. Pilsner Urquell je specificky česká věc, ve spojení s Karlovými Vary a filmem je to silná kombinace.“

9 obrazů na motivy Pilsner Urquell

Obrazy vytvořili mladí čeští umělci a umělkyně speciálně pro účel aukce. Díla „Zdroj“, „Humulus lupulus“ a „Harmonie“ poskytla Tereza Kotek, která spolupracuje s Centrem Paraple již delší dobu, třemi obrazy s názvy „Křivky“, „Střetnutí“ a „Jas“ přispěl Dejvid Jones. Další obrazy vytvořili členové umělecké, ilustrátorské a designerské skupiny DRAWetc. Martina Fischmeister, Matěj Špatenka a Eva Mária Ondová.

Každé dílo odráží symboly nebo hodnoty značky Pilsner Urquell a všechny obrazy i šaty mají společný prvek – látku vyrobenou z piva Pilsner Urquell. Například Dejvid Jones použil látku jako paspartu obrazů, Tereza Kotek na materiál malovala a také ho na obrazy lepila nebo přišívala. K zarámování obrazů posloužilo dubové dřevo, stejné, jaké používají plzeňští pivovarští bednáři na stavbu ležáckých sudů.

Díla, která se letos draží, jsouk vidění v Návštěvnickém centru plzeňského pivovaru. Online aukce se mohou zájemci zúčastnit na webu https://aukce.pilsner-urquell.cz/, kde bude probíhat až do 1. prosince.

Pravidla aukce, popis a fotografie dražených uměleckých děl naleznou zájemci na webu https://aukce.pilsner-urquell.cz/.

