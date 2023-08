Zdroj: Gorenje

Ani s hodně otevřenýma očima nenajdete jiný typ vysavače, který by sliboval takovou mobilitu. V tom jsou akumulátorové tyčové vysavače nezastupitelné. Stačí je nabít a můžete se pustit do pohodového úklidu.

Zajímá vás, jak funguje vysavač a co má společného s brčkem a větrem?

Maximální volnost

Robotický vysavač je určitě bezvadný, pracuje za vás, ale ani on nedokáže to, co aku tyčový vysavač. Tyčák sice musíte „řídit“, zato s ním uklidíte podlahy, případně i koberce, ale také se zbavíte prachu a nečistot z nábytku i pod ním (a to v docela pěkné hloubce). Rovněž hravě odstraníte pavučiny ze stropu a nejen ty, protože tento vysavač neomezuje žádná šňůra.

Co je zásadní: Zjistěte si, jaké veškeré příslušenství pro snazší úklid vysavač nabízí. Nejde jen o nástavce, může to být například i vysunovací hadice.

Více spotřebičů v jednom

Bezdrátové tyčové vysavače se často nabízí jako „2 v 1“. Dají se použít jako hlavní vysavač a po vyjmutí malé jednotky držíte v ruce ruční vysavač. Motor bývá většinou umístěný v těle ručního vysavače. Může se ale nacházet i v horní části spotřebiče. „S druhým typem vysavačů se velmi dobře manipuluje. Ovládací prvky najdete na rukojeti, takže je máte v dosahu. Navíc je těžiště umístěné blízko ruky, a proto bez námahy dosáhnete i do větší výšky,“ vysvětluje Jana Neuszerová, odbornice značky Gorenje.

Co se hodí: Ruční jednotka poslouží na likvidaci drobných nehod typu drobky ze snídaně na stole, písek z bot v chodbě, hlína z vysypaného květináče kdekoliv...

Některé také vytírají

Chcete s vysavačem nejen luxovat, ale současně umýt podlahu? I takové přístroje najdete, což šetří čas. Běžně to funguje tak, že se k vysavači přidá díl obsahující nádobu na vodu a mop. Není třeba složitě řešit ani přechod z tvrdé podlahy na koberec. Než se dostanete na koberec, mopovací jednotku snadno odpojíte a pokračujete jen v luxování.

Ptejte se: Mnohé vysavače zvládnou jak tvrdé podlahy, tak i koberce, ale neplatí to pro všechny. Vytírací nástavec může být pevný, nebo rotační. A poznámka navíc: dají se objevit rovněž přístroje, jež umí vysát vodu.

Nepřekáží

Aku tyčové vysavače mají štíhlý, protáhlý tvar, jsou skladnější než ty se šňůrou. Některé dokážou i samy stát, takže nezabírají příliš místa, ani když přerušíte práci. Jako velmi praktické se jeví modely se sklopnou rukojetí, lépe se vejdou do úklidové skříňky. A objevíte i takové vysavače, které stojí až v dokovací stanici nebo je lze zavěsit na stěnu (držák na stěně většinou funguje i pro nabíjení).

Na rovinu: Ne všechny aku tyčové vysavače stačí zapnout a můžete luxovat. U některých musíte při vysávání stále držet tlačítko, to si zjistěte předem.

A co kvalita

Porovnat si parametry jednotlivých vysavačů jistě zvládnete, kromě filtrů jde o sací výkon, hlučnost, hmotnost, příslušenství a další. Nicméně ani sebelepší popis nenahradí praxi. Až doma zjistíte, jak skutečně fungují. Proto se vyplatí sledovat alespoň recenze na internetu.

Může se hodit: Spotřebitelské testy u nás provádí nezisková organizace dTest, v Německu funguje už od 60. let Stiftung Warentest. Jejich nezávislé testy sice něco stojí, ovšem v porovnání s cenou vysavače jde skutečně o pár korun.

