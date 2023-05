Zdroj: Hoover

Velkou výhodou akumulátorových vysavačů je právě to, co jim chybí - nepřítomnost kabelu. Když kabel nikde nepřekáží, při práci jste mobilní. Dobře se dostanete i do běžně nepřístupných míst. Navíc jsou tyto vysavače vždy připravené k práci, prostě po ruce.

Jde o čas

Všímejte si celkové doby, po kterou bude akumulátorový "tyčák" kontinuálně pracovat. Některé zvládnou půl hodiny, jiné celou hodinu, právě rozpětí 30 až 60 minut je nejobvyklejší. Ale může to být méně i více. Důležitá je také doba napájení, pohybuje se v řádu více hodin. Hodí se vědět: čím menší je rozdíl mezi dobou provozní a nabíjecí, s tím větší kapacitou baterie lze počítat.

Od výkonu ke hlučnosti

Tyčové aku vysavače jsou nejčastěji vybavené Li-ion baterií, zajímejte se o počet nabíjecích cyklů. Když baterie doslouží, musí se vyměnit. Čím vyšší sací výkon, tím lepší úklid, ale ne vždy se tuto hodnotu dozvíte. Navíc sací výkon ovlivňují také jiné parametry, včetně konstrukce vysavače, kvalitního motoru či použitá filtrace. Regulace sacího výkonu by měla být samozřejmostí.

Další parametry

Vybírejte si přístroj se sáčkem, který po naplnění nečistotami vyměníte, nebo bezsáčkový. Hlučnost se uvádí v decibelech, často jde o 70 až 80 dB. Nezdá se to, ale každý decibel směrem dolů hraje velkou roli. Důležitým parametrem výběru je také hmotnost přístroje. Může vážit třeba kolem 2,5 kila nebo dvakrát tolik i více. Protože ho budete mít stále v ruce, vyplatí se vysavač potěžkat, i když jen nanečisto. Motor se umísťuje do těla vysavače, nebo nahoru, poblíž rukojeti, což je praktičtější například při vysávání schodů nebo pavučin na stropě.

Tyč, hubice, kartáče

Zajímejte se, zda má „tyčák“ pevnou nebo snímatelnou, případně teleskopickou tyč. Najdete i takovou, kterou lze ohnout, abyste se vy nemuseli tolik ohýbat při vysávání hůř přístupných prostor, nebo provedení s flexibilním kloubem, což je také velice praktické. Základní hlavici doplňují další, například na čalounění, do úzkých prostor, štětinový nástavec se hodí nejen na žaluzie. Důležitý je turbo kartáč. A může mít i vychytávku, hřeben proti namotávání vlasů.

Už jen v bodech

Všímejte si, zda tyčák dokáže stát sám, nebo ho musíte umístit do držáku či někde opřít, když potřebujete přerušit vysávání. Nicméně tyčové vysavače nepotřebují moc místa. Některé modely mají sklopnou rukojeť, aby se vešly i do menší skříně (pokud ho nechcete mít na očích).

Filtrace je srovnatelná s tradičními podlahovými vysavači.

Některé aku vysavače na displeji zobrazí stav baterie, respektive čas do jejího vybití. Najdete i takové, které automaticky přizpůsobí výkon tomu, co vysávají.

Vysavače můžou disponovat osvětlením, což usnadňuje práci.

