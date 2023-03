Zdroj: Shutterstock

Cena fotovoltaické elektrárny je dnes velmi důležitá. I když je na fotovoltaiku dotace, cena je stále velmi vysoká. A tak lidé spekulují, jaké komponenty dávat, změnit na levnější apod. Ovšem jak je to u akumulátorů?

Akumulátory pro solární elektrárny, ať už je děláte svépomocí, nebo je instaluje specializovaná firma, potřebují především vysokou výdrž, aby se jejich cena následně vrátila, a také bezpečnost. Pak jsou další důležité vlastnosti, jako je nabíjecí proud, možnost (nutnost) nevybíjet nebo nenabíjet naplno a kapacita. Ale ještě jednou je třeba upozornit, že bezpečnost je asi ta nejdůležitější vlastnost. Některé typy akumulátorů mohou začít hořet, takže když by vám vyhořel dům, veškeré úspory z FVE by vyletěly doslova do luftu.

Vyrobte si za 3 minuty vlastní ostrovní fotovoltaickou elektrárnu pro karavan, chatku, posed, garáž či jakékoliv místo, kde není k dispozici elektrická rozvodná síť:

Jaké jsou typy akumulátorů:



Olověné – Zastaralý typ, který se ovšem stále využívá pro jeho cenu. Tyto akumulátory mají malou kapacitu, jsou velké a těžké. Také se potýkají s nízkým počtem cyklů nabití. Jdou však jednoduše doplnit.

LMO (Lithium Mangan Oxid) - jsou modernější baterie, které se rychle nabíjí. Mají menší energetickou hustotu a nižší životnost. Pro bezpečnost se uplatňují především v akumulátorovém nářadí.

NMC (Lithium Nikl Mangan a oxid Kobaltu) – Jde o jeden z nejpoužívanějších typů akumulátorů současnosti. Má vysokou energetickou hustotu a vyšší životnost na hranici až 2000 cyklů. Je zde ovšem problém se vzácným kobaltem, který se snaží firmy nahrazovat.

NCA (Lithium Nikl Kobalt Aluminium) – Původně jedna z velmi nadějných technologií se postupně utlumila. Má vysokou cyklovatelnost, ale také vysokou nebezpečnost, protože tepelný rozklad nastává už ve 150 °C. Tyto akumulátory je nutné pečlivě monitorovat.

LFP (Lithium Železo Fosfát) – Dnes asi nejbezpečnější typ akumulátorů pro FVE. I když nabízí nižší kapacitu, ale má vysokou teplotu tepelného rozkladu a navíc při havárii nezačíná hořet. Má vysokou životnost.

LTO (Lithium Titan Oxid) – vynikající akumulátor s životností až 25 000 cyklů a extrémně rychlým dobíjením. Cenou je ovšem nízká kapacita, zato vysoká cena.