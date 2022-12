Zdroj: Shutterstock

Akustické mikroklima ovlivňují nejen zdroje hluku zvenčí, ale i zevnitř. Kupříkladu hlučná podlaha nedělá dobře jak sousedům, tak i vám. Stejně tak hlučná digestoř, neizolující dveře na chodbu apod.

Co to ale akustické mikroklima je? Je to soubor všech hlukových zdrojů, které působí uvnitř budovy.

Pro popis akustického mikroklimatu se používají tyto parametry:

intenzita zvuku - hladina akustického tlaku - L [dB],

frekvence zvuku f [Hz],

doba dozvuku - T [s] (dozvuk - rychlost, jakou se vytratí akustická energie v místnosti)

Požadavky na hlukové poměry uvnitř objektu dle NV č. 272/2011 Sb.



Hygienický limit v hladině maximálního akustického tlaku A se stanoví pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní hladiny maximálního akustického tlaku = 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční době. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce - 5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu se považuje i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím. Korekce pro obytnou místnost v denní době je 0 dB a v noční době je - 10 dB.



Limity pro hluk z vnějšího prostředí:

Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve vnějším chráněném prostoru (2 metry kolem obytných budov) stanoví součtem základních hladin hluku LAeq,T = 50 dB a příslušných korekcí.

Protihlukové třídy TZI (třída zvukové izolace) dle ČSN 730532

Třída TZI Útlum dB pro okna 0 do 24 dB 1 25-29 dB 2 30-34 dB 3 35-39 dB 4 40-44 dB 5 45-49 dB 6 nad 50 dB

Zdroj: TZB-info, ČSN 730532, Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, Dům&Zahrada 1/16