Zdroj: shutterstock.com

Americká hypotéka (také známá jako neúčelová hypotéka) je úvěr, kterým můžete financovat jakýkoliv svůj záměr. Je o ideální řešení pro ty, co hledají rychlý zdroj peněz – můžete s ním řešit krátkodobé finanční problémy, ale také jím financovat výhodný nákup nemovitosti.

Hypotéka Autor: shutterstock.com

Oproti běžným hypotékám jsou úroky u americké hypotéky o něco vyšší, získání úvěru je ale naopak snazší. Zastavená nemovitost musí splňovat několik podmínek:

Je určena převážně k bydlení.

Je v dobrém technickém stavu.

Je možné pojistit ji pojištěním nemovitosti.

Nenachází se na ní zásadní omezení vlastnických práv – exekuce, věcné břemeno dožití.

Jak probíhá splácení americké hypotéky?

U americké hypotéky máte tu výhodu, že ji po sjednanou dobu nemusíte vůbec splácet. Úroky se během této doby budou přičítat k jistině, kterou klient po uplynutí této sjednané doby splatí například prodejem zastavené nemovitosti (nebo jinak). Pokud ke splacení použijete jiné finanční zdroje, je nutno doložit jejich původ.

Co byste měli vědět?

I u americké hypotéky je třeba prokázat vaši finanční situaci, požadavky však nejsou přísné tolik, jako je tomu u běžné hypotéky. Měli byste prokázat dostatečné a stabilní příjmy, dobrou úvěrovou historii. O hypotéku mohou zažádat až 4 osoby ze 2 domácností. Maximální doba splatnosti americké hypotéky je 25 let, úvěr by měl být doplacen do 75 let věku nejstaršího žadatele.

Fixace a refinancování americké hypotéky

I u americké hypotéky si můžete zvolit fixaci úrokové sazby, na jejím konci vám banka nabídne sazbu novou. Pokud se nedohodnete na podmínkách, lze hypotéku refinancovat v jiné bance – i v ní se však musí jednat o americkou hypotéku.

Zdroj: finance.cz, penize.cz