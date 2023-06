Zdroj: shutterstock.com

Americká hypotéka patří k často skloňovaným pojmům, ačkoliv se netýká jen Ameriky. Je to neúčelový úvěr, u kterého bance na rozdíl od běžného hypotečního úvěru nedokládáte způsob využití financí.

Peníze získané z americké hypotéky můžete využít nejen ke koupi nemovitosti, ale také na pořízení vybavení domácnosti, podnikání nebo financování studií. Možností je spousta. Kde je ale háček? U americké hypotéky musíte ručit nemovitostí. Na rozdíl od běžných spotřebitelských úvěrů získáte u americké hypotéky výhodnější úrokovou sazbu. A to právě kvůli zástavě nemovitosti.

Pokud nebudete schopni splácet, velmi zjednodušeně řečeno přijdete právě o zastavěnou nemovitost.

Výhody a nevýhody americké hypotéky

Díky zástavě nemovitosti budete mít oproti běžným úvěrům výhodnější úrokovou sazbu. Americká hypotéka může být ve výši nižších stovek tisíc, ale i několika milionů korun.

Jednotlivé splátky si můžete rozložit na dlouhou dobu, obvykle je to na 20 let. Jen pro porovnání – běžné spotřebitelské úvěry lze rozložit „jen“ na 8 až 10 let. Stejně jako u běžné hypotéky, i zde máte možnost zafixovat si úroky na určitou dobu. Pak máte jistotu, že po tuto dobu budou splátky stále stejné.

Hlavní nevýhodou americké hypotéky je skutečnost, že za půjčené finance ručíte právě svojí nemovitostí. Tím riskujete její ztrátu.

Na co můžete americkou hypotéku využít?

Jak jsme již zmínili, americkou hypotékou můžete financovat takřka cokoliv. Kromě samotné nemovitosti můžete financovat její vybavení, studium, podnikání. Můžete ji použít ke konsolidaci svých stávajících půjček.

